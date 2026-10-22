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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Τρομερο ντεμπούτο Αντετοκούμπο αλλά βαριά ήττα για το Μαϊάμι (βίντεο)

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
clock 08:40 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα του εποχή στο NBA, όμως το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ συνοδεύτηκε από βαριά ήττα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 35 πόντους, αλλά οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέρασαν από το Μαϊάμι με το εμφατικό 131-106, στην πρεμιέρα της σεζόν 2026-27.

Ο «Greek Freak» έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, κερδίζοντας τις επευφημίες του κοινού και συνθήματα MVP από την πρώτη περίοδο. Ωστόσο, η εξαιρετική προσωπική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των γηπεδούχων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον επιθετικό ρυθμό της Μινεσότα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 35 πόντους και 13 εύστοχα σουτ σε 19 προσπάθειες, ενώ μάζεψε έξι ριμπάουντ. Παρά την παραγωγικότητά του, οι Χιτ δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους.

Από την πλευρά της Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 45 πόντους και προσθέτοντας δέκα ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση με τους Τίμπεργουλβς σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Αγώνας

Σκορ

Ορλάντο Μάτζικ – Ατλάντα Χοκς

125–132

Ουάσιγκτον Γουίζαρντς – Μιλγουόκι Μπακς

128–116

Μαϊάμι Χιτ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

106–131

Μπρούκλιν Νετς – Σάρλοτ Χόρνετς

103–110

Τορόντο Ράπτορς – Σικάγο Μπουλς

135–92

Μέμφις Γκρίζλις – Γιούτα Τζαζ

123–103

Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Ιντιάνα Πέισερς

120–123

Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς

128–110

Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

127–105

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Φίνιξ Σανς

124–83

Λος Άντζελες Κλίπερς – Σακραμέντο Κινγκς

121–96

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Γιάννης Αντετοκούνμπο Νβα
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