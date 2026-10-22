NBA: Τρομερο ντεμπούτο Αντετοκούμπο αλλά βαριά ήττα για το Μαϊάμι (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα του εποχή στο NBA, όμως το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ συνοδεύτηκε από βαριά ήττα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 35 πόντους, αλλά οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέρασαν από το Μαϊάμι με το εμφατικό 131-106, στην πρεμιέρα της σεζόν 2026-27.

Ο «Greek Freak» έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, κερδίζοντας τις επευφημίες του κοινού και συνθήματα MVP από την πρώτη περίοδο. Ωστόσο, η εξαιρετική προσωπική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των γηπεδούχων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον επιθετικό ρυθμό της Μινεσότα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 35 πόντους και 13 εύστοχα σουτ σε 19 προσπάθειες, ενώ μάζεψε έξι ριμπάουντ. Παρά την παραγωγικότητά του, οι Χιτ δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους.

Από την πλευρά της Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 45 πόντους και προσθέτοντας δέκα ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση με τους Τίμπεργουλβς σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Αγώνας Σκορ Ορλάντο Μάτζικ – Ατλάντα Χοκς 125–132 Ουάσιγκτον Γουίζαρντς – Μιλγουόκι Μπακς 128–116 Μαϊάμι Χιτ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 106–131 Μπρούκλιν Νετς – Σάρλοτ Χόρνετς 103–110 Τορόντο Ράπτορς – Σικάγο Μπουλς 135–92 Μέμφις Γκρίζλις – Γιούτα Τζαζ 123–103 Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Ιντιάνα Πέισερς 120–123 Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς 128–110 Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 127–105 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Φίνιξ Σανς 124–83 Λος Άντζελες Κλίπερς – Σακραμέντο Κινγκς 121–96

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