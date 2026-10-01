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Ο Γιώργος Τσαλίκης έπεσε θύμα επίθεσης

σ
clock 09:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύμα επίθεσης επέσε ο Γιώργος Τσαλίκης όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ο τραγουδιστής αποδίδει το ατυχές συμβάν σε πράξη εκδίκησης όσων ενοχλεί η άποψή του.

«Είμαι εδώ λοιπόν στην Αυτοκίνηση περιμένοντας τους δημοσιογράφους, έχω το αμάξι μου έξω από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μια πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια. Τόσο πολύ σας πειράζει όταν κάποιος άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;», είπε στο βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαλίκης στο Instagram.

«Ζούμε στην εποχή που όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει», έγραψε στη λεζάντα.


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A post shared by Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

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