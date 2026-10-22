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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός στο φούρνο με πατάτες, μπρόκολο και κρεμώδη σάλτσα

σολομος
clock 06:30 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

2 μεγάλα ή 4 μικρά φιλέτα σολομού, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

750 γρ. πατάτες, κομμένες σε φέτες

1 κεφάλι μπρόκολο, χωρισμένο σε μπουκετάκια

200 ml κρέμα γάλακτος

2 κ. σ. μουστάρδα

Μια χούφτα τριμμένη παρμεζάνα

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση

Βράστε τις πατάτες και τα μπουκετάκια μπρόκολου μέχρι να μαλακώσουν, προσέχοντας να μη λιώσουν.

Προθερμάνετε τον φούρνο σε μέτρια θερμοκρασία.

Στραγγίστε καλά τις πατάτες και το μπρόκολο και μεταφέρετέ τα σε ένα πυρίμαχο σκεύος.

Σε ένα μπολ, ανακατέψτε την κρέμα γάλακτος με τη μουστάρδα και προσθέστε λίγο αλάτι και πιπέρι.

Τοποθετήστε τα κομμάτια του σολομού ανάμεσα στις πατάτες και το μπρόκολο. Στη συνέχεια, περιχύστε με κουτάλι το μείγμα της κρέμας γάλακτος, φροντίζοντας να καλυφθεί με τη σάλτσα το μεγαλύτερο μέρος του μπρόκολου.

Πασπαλίστε με την τριμμένη παρμεζάνα και βάλτε το σκεύος στο γκριλ για περίπου 5 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να αρχίσει να φουσκώνει, οι άκρες από τις πατάτες να ροδίσουν και ο σολομός να ψηθεί.

Πηγή: newsbeast.gr

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