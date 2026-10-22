Champions League: Νίκες για Ρεάλ, Άστον Βίλα, θρίαμβος για την Κομο(vid)

Λίγο έλειψε να μην διεξαχθεί το ματς ανάμεσα στην Κόμο και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω έντονης βροχόπτωσης που προηγήθηκε της αναμέτρησης. Τελικά το παιχνίδι έγινε και η Κόμο… έπνιξε τους Άγγλους με «καταιγίδα» τερμάτων, καθώς θριάμβευσε με 4-1 (2’, 57’ Παζ, 49’ Δουβίκας, 76’ Ραμόν-91’ Ζίρκζεε), επί της ομάδας που μόνο οι φανέλες θύμιζαν Γιουνάιτεντ. Τρίτο γκολ σε ισάριθμα ματς για τον Τάσο Δουβίκα.

Στο ντέρμπι της ημέρας η Άρσεναλ προηγήθηκε στο Μόναχο, η Μπάγερν με επιμονή, σταθερά καλή εμφάνιση και ηγέτη τον Χάρι Κέιν που πιστώθηκε ένα γκολ και μία ασίστ, γύρισε προσωρινά το ματς, αλλά και πάλι οι κανονιέρηδες απάντησαν για το τελικό, «χορταστικό» 2-2 (35’ Ντέιβις, 61’ Κέιν-25’ Έζε,,81’ Ράις). Απόλυτο στις νίκες για Άστον Βίλα (3-1 την Βίκινγκ), Ρεάλ (4-1 την Λειψία) και Μπέτις (1-0 την Φέγενορντ)

Σεφτές στους βαθμούς και τις νίκες για την Γαλατάσαραϊ και μάλιστα με το επιβλητικό 4-2 στη Γαλλία επί της Λιλ.

Απίθανο ματς έγινε στο Παρίσι αντάξιο της ποιότητας των δύο αντιπάλων και με νικήτρια όπως συμβαίνει εσχάτως την Παρί Σεν Ζερμέν. Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης υπέταξε και την σούπερ ποιοτική Μπαρτσελόνα με 4-2 (38’ Ντουέ, 72’ Ερνάντεζ, 81’ Ρουίθ, 89’ Βιτίνια-55΄Εσπάρ,79’ Γιαμάλ) και έδειξε το πόσο δύσκολο θα είναι για οποιονδήποτε να την εκθρονίσει.

Συγκάτοικος στην κορυφή με τους Γάλλους είναι η Λίβερπουλ, που θυμίζοντας παλιές καλές ευρωπαϊκές ημέρες δεν πτοήθηκε από το 0-2 της Βιγιαρέαλ και με μεγάλη ανατροπή έκανε το Άνφιλντ να παραληρεί στο τελικό 4-3 (36’, 65’ Μακ Άλιστερ, 45’ Αραούχο, 69’Βιρτζ-4’Μικαουτάτζε, 29’ Καρντόνα, 87’ Ουασέγκι).

Δύσκολο, αλλά δίκαιο διπλό για την Ντόρτμουντ στο Αζερμπαϊτζάν κόντρα στην Σαμπάχ με 2-1 (39’ Μακάρθι-10’, 53’ Γκιρασί). Η Φενέρ προηγήθηκε με δύο γκολ, αλλά η Σλάβια Πράγας σόκαρε τους τούρκους στο φινάλε για το τελικό 2-2 (4’ Αίντίν, 11’ Γκρίνγουντ-15’ Πρόβεντ, 90’ Κασόρ).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Τσάμπιονς Λιγκ

20/10

Σαμπάχ – Ντόρτμουντ 1-2, Φενέρμπαχτσε –Σλάβια Πράγας 2-2,

Μάντσεστερ Σίτι –ΑΕΚ 5-1. Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ 4-3, Νάπολι - Μπόντο Γκλιμτ 4-3, Παρί Σεν Ζερμέν –Μπαρτσελόνα 4-2, Πόρτο – Αϊντχόφεν 0-1, Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0, Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1.

21/10

Κόμο –Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1, Λιλ – Γαλατάσαραϊ 2-4, Άστον Βίλα – Βίκινγκ 3-1, Ίντερ – Σαχτάρ 1-0, Κλαμπ Μπριζ – Λανς 3-0, Μπάγερν – Άρσεναλ 2-2, Μπέτις – Φεγενορντ 1-0. Ρεάλ –Λειψία 4-1, Σπόρτινγκ –Λίντσερ 2-3