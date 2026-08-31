Κατρανίδης: Η ανάρτηση της πρώην συζύγου του για τις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο

Πέρασαν δυο χρόνια από τον θάνατο του Δάνη Κατρανίδη και η πρώην σύζυγός του, Ελίζα Πάλλη, αναφέρθηκε στις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο πριν "φύγει" από τη ζωή.

«Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος. Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει.Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα. Αθάνατος αγόρι μου. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

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