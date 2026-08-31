Ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στη μαρτυρική Μονή Αγίου Μηνά στη Χίο (βίντεο)

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Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε κατά την ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρος Β΄, στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά και στο Μουσείο της Σφαγής της Χίου.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας του Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο νησί, ως επίτιμου προσκεκλημένου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 5ο Φεστιβάλ Χίου.

Στιγμές πνευματικής έξαρσης και ιστορικής μνήμης

Ο Πατριάρχης ξεναγήθηκε στον μαρτυρικό τόπο της Μονής Αγίου Μηνά, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη γενοκτονία του χιακού πληθυσμού το 1822.

Ο Προκαθήμενος εξέφρασε το δέος του μπροστά στα ιστορικά κειμήλια και τα αποτυπώματα της τραγωδίας που φυλάσσονται στο μουσείο.

Στις ομιλίες του κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στο νησί, ο Πατριάρχης εστίασε στις αξίες της αγάπης, της συγχώρεσης, της ελπίδας και του φωτός, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με το σύγχρονο ανθρωπιστικό και ιεραποστολικό έργο στην Αφρική.

Η παρουσία του Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄ στη Χίο περιλαμβάνει ένα πυκνό πρόγραμμα θρησκευτικών και πολιτιστικών δράσεων:

Τέλεση των θυρανοιξίων στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Συκούση. Επίσκεψη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και απονομή του Σταυρού του Ευαγγελιστή Μάρκου στον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη.

Παρουσία σε ειδική εκδήλωση στο αρχοντικό Castelli, αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου με ιερά προσκυνήματα στην ιστορική Ιερά Νέα Μονή Χίου και στην Ιερά Μονή Παναγίας «Βοήθειας»

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