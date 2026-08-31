Ρέθυμνο: Στο επίκεντρο των εορτασμών η Παναγία Αντιφωνήτρια στα Μυριοκέφαλα

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Με ιδιαίτερη κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προετοιμάζεται και φέτος να υποδεχθεί τους χιλιάδες πιστούς και προσκυνητές που θα συρρεύσουν στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο.

Η πανήγυρη του ιστορικού αυτού μοναστηριού, το οποίο ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ζωντανά θρησκευτικά γεγονότα της Κρήτης, συνδεδεμένο άρρηκτα με το παραδοσιακό έθιμο των οδοιπόρων-προσκυνητών που διανύουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να εκπληρώσουν το τάμα τους.

Το πρόγραμμα των εορτασμών

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Σάββατον, 5 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός.





Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. ΙΩΑΚΕΙΜ, συγχοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

· 10:00 μ.μ. Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2025

· 7:00 π.μ. Ο Όρθρος και η Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. ΙΩΑΚΕΙΜ, συλλειτουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

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· 10:30 π.μ. Λιτάνευσις της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Αντιφωνητρίας, με την συνοδείαν Στρατιωτικού Αγήματος και της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης – Αποκαλυπτήρια προτομής του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Λελεδάκη.

· 7:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μνήμη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, Γεννητόρων της Θεοτόκου.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις Παναγίας Αντιφωνητρίας.





Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

· 9:00 μ.μ. Εσπερινός, Όρθρος και Νυκτερινή Θεία Λειτουργία επί τη Αποδόσει της Εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου και τη Συνάξει της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας της Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων.





Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:00 μ.μ. Εσπερινός.





Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

· 7:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Τιμίου Σταυρού.





Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026

· 7:00 μ.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

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