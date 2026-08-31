Νέα πιστοποίηση ποιότητας για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στη διασφάλιση ποιότητας και στη συνεχή αναβάθμιση των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του, ενισχύοντας μια σύγχρονη και αποτελεσματική κουλτούρα ποιότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Σημαντικό νέο βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η πρόσφατη πιστοποίηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΛΜΕΠΑ με το ISO 21001:2018, του διεθνούς προτύπου για τα συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών, από την TUV Austria Hellas. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την προσήλωση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης, μέσα από οργανωμένες, διαφανείς και διαρκώς αξιολογούμενες διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τη συστηματική διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε με ιδιαίτερα ουσιαστικό τρόπο και στην επιτυχή πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου τον Απρίλιο του 2025, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού του έργου.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτης Μαυροματάκης, δήλωσε σχετικά:



«Η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαρκή δέσμευση και βασικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξής του. Η πιστοποίηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά το πρότυπο ISO 21001:2018, σε συνέχεια της επιτυχούς πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται για συνεχή βελτίωση. Επιδίωξή μας είναι η ποιότητα να αποτυπώνεται έμπρακτα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους φοιτητές, στους εκπαιδευόμενους και στην κοινωνία.»

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να αναπτύσσει μηχανισμούς και διαδικασίες που υποστηρίζουν τη διαρκή βελτίωση και την ακαδημαϊκή αριστεία, με στόχο ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και αξιόπιστο δημόσιο Πανεπιστήμιο, προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

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