Στέφανος Κασσελάκης: "Με έχουν πλησιάσει συμφέροντα, αλλά δηλώνουμε αυτόνομοι" (βίντεο)

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Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε καλεσμένος στις «Καθαρές κουβέντες» όπου αναφέρθηκε στις επαφές που, όπως υποστηρίζει, είχε με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πλευρά του παραμένει αυτόνομη.

Παράλληλα, τονίζει πως δεν πρόκειται να επηρεαστεί από εξωτερικές πιέσεις ή εξαρτήσεις.

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