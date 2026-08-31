Στέφανος Κασσελάκης: "Με έχουν πλησιάσει συμφέροντα, αλλά δηλώνουμε αυτόνομοι" (βίντεο)

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε καλεσμένος στις «Καθαρές κουβέντες» όπου αναφέρθηκε στις επαφές που, όπως υποστηρίζει, είχε με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πλευρά του παραμένει αυτόνομη.
Παράλληλα, τονίζει πως δεν πρόκειται να επηρεαστεί από εξωτερικές πιέσεις ή εξαρτήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Μειώσεις» χωρίς προηγούμενη τιμή; Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς εφαρμόζεται ο νόμος
Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν την "Ασπίδα του Αχιλλέα" - Τι περιλαμβάνει το νέο σύστημα αεράμυνας