Εφιάλτης χωρίς διακοπές: Εκατοντάδες αναφορές κακοποίησης διαχειρίστηκε "Το Χαμόγελο του Παιδιού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με τον πιο δραματικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η παιδική κακοποίηση, η παραμέληση και οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις δεν σταματούν κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα: Εκατοντάδες ανήλικοι βρέθηκαν σε καθεστώς άμεσου κινδύνου, με τις γραμμές υποστήριξης να δέχονται καταιγισμό κλήσεων σε καθημερινή βάση.

Καταιγίδα κλήσεων και καθημερινός συναγερμός

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 διαχειρίστηκε συνολικά 49.818 κλήσεις. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε έναν μέσο όρο 554 κλήσεων την ημέρα, γεγονός που αναδεικνύει τη γραμμή ως το βασικό καταφύγιο για παιδιά, γονείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται σκληρές ιστορίες καθημερινής επιβίωσης. Ο οργανισμός διαχειρίστηκε 432 επίσημες αναφορές κακοποίησης – δηλαδή 5 σοβαρά περιστατικά ανά εικοσιτετράωρο.

Οι αναφορές αυτές αφορούν περιπτώσεις σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και σοβαρής παραμέλησης ανηλίκων, οι οποίες διαβιβάστηκαν άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη διάσωση των παιδιών.

Σε έξαρση ο αυτοκτονικός ιδεασμός στους εφήβους

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ψυχολόγοι του οργανισμού κλήθηκαν να διαχειριστούν δεκάδες περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και έντονης ψυχολογικής δυσφορίας, κυρίως από εφήβους.

Η απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον, η κοινωνική απομόνωση κατά τους θερινούς μήνες και τα δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα φαίνεται πως λειτούργησαν ως επιβαρυντικοί παράγοντες, οδηγώντας πολλούς νέους σε απόγνωση.

Image

Η ανάγκη για επαγρύπνηση

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί μια διαρκή μάχη που δεν γνωρίζει εποχικότητα.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής αντανακλαστικής ετοιμότητας: Η σιωπή αποτελεί συνενοχή και κάθε πολίτης που αντιλαμβάνεται ύποπτες συμπεριφορές στη γειτονιά ή στο περιβάλλον του οφείλει να μιλήσει.

Γραμμές Άμεσης Βοήθειας (24/7, Δωρεάν & Ανώνυμα)

1056: Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά

SOS116111: Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων

1018: Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (ΚΛΙΜΑΚΑ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα ekriti - ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Mayfair: Πώς η Πειραιώς πέρασε την διαχείριση βασικών συμμετοχών στη STRIX και μπήκε η Blantyre