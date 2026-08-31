Σοκ στην Ταϊλάνδη: Της ξύρισαν το κεφάλι για έναν απλήρωτο λογαριασμό σε μπαρ

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Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί ένα περιστατικό αυτοδικίας που σημειώθηκε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν εργαζόμενος σε νυχτερινό κέντρο βιντεοσκοπήθηκε να κουρεύει μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει τον υπέρογκο λογαριασμό της.

Η «συμφωνία»



Σύμφωνα με το πρακτορείο Viral Press, η γυναίκα ήταν διαβόητη στην περιοχή Πινκλάο της ταϊλανδικής πρωτεύουσας για την τακτική της να εξαφανίζεται από κλαμπ και εστιατόρια χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

A bar manager in Thailand shaved an 18-year-old bald after she couldn’t pay a $1,800 tab







He valued her hair at just $90 toward the debt pic.twitter.com/NmBI8tQICn — Dexerto (@Dexerto) August 30, 2026

Όπως αναφέρεται, στις 25 Αυγούστου χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να εισέλθει σε δημοφιλές μπαρ, όπου έκανε ένα λογαριασμό ύψους 60.000 μπατ, περίπου 1.812 δολάρια ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει κρυφά από το κατάστημα, όμως έγινε γρήγορα αντιληπτή και ακινητοποιήθηκε από το προσωπικό, το οποίο απαίτησε την εξόφληση του ποσού.

Αδυνατώντας να πληρώσει, η γυναίκα φέρεται να συμφώνησε να της ξυρίσουν το κεφάλι προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και την παράδοσή της στην αστυνομία.

Το βίντεο της διαπόμπευσης



Τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη γυναίκα, ντυμένη με ένα στράπλες λευκό φορεμα, να φαίνεται πως συναινεί.

Ένας άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει: «Δεν σε εκμεταλλεύομαι. Αυτή είναι η τιμή της αγοράς. Θα το επισυνάψω αυτό για εσένα. Προσθέτω και κάτι παραπάνω για αυτό. Εντάξει;»

Στο βίντεο διακρίνεται ο μπάρμαν να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για να αφαιρέσει τα πυκνά μαλλιά της, που έφταναν ως τους ώμους, τα οποία υποστηρίχθηκε ότι θα δωρηθούν.

«Ξεπέρασαν τα όρια»



Η ταπεινωτική τιμωρία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η Τσαλίντα «Τον Ορ» Φαλαμάτ, ιδρύτρια του μη κυβερνητικού ιδρύματος Be One Foundation που ασχολείται με θέματα κακοποίησης παιδιών στην Ταϊλάνδη, δήλωσε ότι το μπαρ «ξεπέρασε τα όρια».

«Επικοινώνησαν μαζί μου για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχτηκαν ότι ο υπεύθυνος ενήργησε από θυμό και παρορμητισμό. Είπαν επίσης ότι θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια του θύματος για να συζητήσουν το θέμα της αποζημίωσης», ανέφερε.

«Τους συμπονώ και κατανοώ ότι πρέπει να βγάλουν κέρδος», πρόσθεσε, «όμως ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν ήταν σαφώς παράνομος. Ένα συμβόλαιο αγοράς μαλλιών που γίνεται υπό καταναγκασμό είναι άκυρο, και το ξύρισμα του κεφαλιού κάποιου παρά τη θέλησή του μπορεί να συνιστά επίθεση, εξαναγκασμό και παράνομη κατακράτηση».

Η Φαλαμάτ σημείωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης να διερευνήσει το περιστατικό, ενώ απηύθυνε έκκληση προς τις επιχειρήσεις να μην καταφεύγουν στον «νόμο του λιντσαρίσματος και του όχλου πάνω από τη δικαιοσύνη».

Δεύτερο ανάλογο περιστατικό στην Μπανγκόκ



Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό, σημειώνει η New York Post. Στις 10 Μαΐου, ένας γκέι άνδρας, ο Αμπντουλόχ, γνωστός και ως «Μαντάμ Λο», υποχρεώθηκε επίσης να ξυρίσει το κεφάλι του στην Μπανγκόκ.

Αφορμή στάθηκαν σχόλιά του που διακωμωδούσαν ισλαμικά εδάφια, προκαλώντας την οργή μουσουλμάνων.

Ένα πλήθος ανθρώπων τον συνάντησε και ακολούθησε αντιπαράθεση σχεδόν τριών ωρών, στην οποία διαμεσολάβησε ο συνταγματάρχης της αστυνομίας Τζέτσαντα Γιανγκνόκ.

Ο Αμπντουλόχ ζήτησε συγγνώμη και στη συνέχεια συνοδεύτηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Wang Thonglang για την ασφάλειά του.

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