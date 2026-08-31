Κρήτη: Δύο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση δύο εγχώριων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας του νησιού.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, συνεργεία ψεκάζουν την περιοχή και στήθηκαν παγίδες για την συλλογή και τον έλεγχο κουνουπιών για να διαπιστωθεί αν είναι μολυσμένα.

Ελεγχόμενη η κατάσταση των ασθενών

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη που μίλησε στο ekriti.gr, ο ασθενής στο Ηράκλειο, ένας 69χρονος άνδρας, εξήλθε της ΜΕΘ με την πορεία της υγείας του να σημειώνει σημαντική βελτίωση και να μην εμπνέει ανησυχία.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σταθερή και πλήρως ελεγχόμενη.

Στο Ρέθυμνο η 62χρονη γυναίκα, το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στην περιοχή, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η ασθενής βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα θετική κλινική εξέλιξη.

Άμεση κινητοποίηση και εντατικοποίηση των ψεκασμών

Η επιβεβαίωση της εγχώριας μετάδοσης του ιού μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών έθεσε σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ήδη προχωρήσει σε εντατικοποίηση των στοχευμένων ψεκασμών σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών και αύξηση της επιδημιολογικής επιτήρησης για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν νέων περιστατικών στην κοινότητα.

Οδηγίες του ΕΟΔΥ για ατομική προστασία

Οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπογραμμίζουν ότι η θωράκιση των πολιτών βασίζεται στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σκευασμάτων στο δέρμα και πάνω από τα ρούχα.

Θωράκιση των κατοικιών με τοποθέτηση προστατευτικών σητών σε πόρτες και παράθυρα.

Σχολαστική απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, κουβάδες και λεκάνες, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες αναπαραγωγής εντόμων.

Κατάλληλη ενδυμασία με μακριά μανίκια και παντελόνια, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής των κουνουπιών (σούρουπο και αυγή).

Λειτουργία ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων.

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