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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 46χρονο - Εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης για πλαστογραφία

πλαστογραφια
clock 20:44 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ένας 46χρονος ημεδαπός στην Κρήτη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Βαριά καταδικαστική απόφαση

Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν τα αδικήματα της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του φυγόποινου αποτελούν πλήγμα στην εγχώρια εγκληματικότητα, με τις αρχές να εστιάζουν στην εκκαθάριση παλαιών εκκρεμών ποινικών υποθέσεων.

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