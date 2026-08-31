Κρήτη: Χειροπέδες σε 46χρονο - Εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης για πλαστογραφία

Στα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ένας 46χρονος ημεδαπός στην Κρήτη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Βαριά καταδικαστική απόφαση
Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.
Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν τα αδικήματα της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.
Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς
Ο εντοπισμός και η σύλληψη του φυγόποινου αποτελούν πλήγμα στην εγχώρια εγκληματικότητα, με τις αρχές να εστιάζουν στην εκκαθάριση παλαιών εκκρεμών ποινικών υποθέσεων.
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