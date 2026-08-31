ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Να μπει τέλος στην ομηρία των εποχικών πυροσβεστών»

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Να δοθεί οριστική λύση στο εργασιακό καθεστώς των εποχικών πυροσβεστών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις κινητοποιήσεις τους και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος κάνει λόγο για «ομηρία» των εποχικών πυροσβεστών και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι μετά από ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών βρίσκονται αντιμέτωποι με εργασιακή αβεβαιότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται ειδικότερα στη σημερινή κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα, καταγγέλλοντας ότι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους επέτρεψαν να πραγματοποιήσουν την πορεία τους μέχρι τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Μετά από ένα ακόμα καταστροφικό καλοκαίρι, ξεκίνησε η περίοδος που η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει με απαξίωση και καταστολή όσους έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές.

Και σήμερα, διμοιρίες των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν στους εποχικούς πυροσβέστες να πραγματοποιήσουν την πορεία τους μέχρι τη Βουλή και το Μαξίμου.

Στην κινητοποίησή τους στο Σύνταγμα, το μεσημέρι της Δευτέρας, έδωσαν το παρών η βουλεύτρια Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεοδώρα Ακριώτου και στελέχη του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται στο πλευρό των εποχικών πυροσβεστών και απαιτεί να σταματήσει ο κυβερνητικός εμπαιγμός σε βάρος τους.

Και να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και τον τερματισμό του καθεστώτος ομηρίας, στο οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι εποχικοί πυροσβέστες, που ακόμα θρηνούν τις απώλειες των συναδέλφων τους στο πεδίο, αντί για κενές περιεχομένου υποσχέσεις, δικαιούνται μόνιμη, δωδεκάμηνη απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέκοψε την απασχόληση 2.500 εποχικών πυροσβεστών αποκλείοντας, μέσω της νέας προκήρυξης, έμπειρα στελέχη που είχαν υπηρετήσει επί πέντε αντιπυρικές περιόδους.

Και εξακολουθεί να καλύπτει πάγιες επιχειρησιακές ανάγκες με προσωρινό προσωπικό, χωρίς σταθερή προοπτική και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της αποκτημένης εμπειρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς υπολογίζεται ότι, λόγω συνταξιοδότησης, θα αποχωρήσουν 3.500 με 4.000 έμπειρα στελέχη.

Οι πυροσβέστες δεν ζητούν χάρη ή προνομιακή μεταχείριση, αλλά δικαιοσύνη και οριστικές λύσεις. Είναι ηθική υποχρέωση της Πολιτείας να τους αποκαταστήσει.

Ομοίως, η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να δώσει βάρος στην πρόληψη.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι, ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, υλοποιήθηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής μέσω ευρωπαϊκών πόρων, με προμήθεια ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι. Το ζήτημα είναι η πολιτική ικανότητα να σχεδιάζονται, να δημοπρατούνται και να ολοκληρώνονται εγκαίρως τα έργα.

Επίσης, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το 2018 το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών, μέσω του ΟΑΕΔ, με 5.066 εργαζόμενους που στελέχωσαν τις Δασικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αξιοποίησε αυτή τη δεξαμενή έμπειρου προσωπικού για να συγκροτήσει έναν μόνιμο μηχανισμό δασοπροστασίας. Αντί να διατηρήσει και να εξελίξει την εμπειρία που είχε αποκτηθεί, επέλεξε διαφορετικό μοντέλο, βασισμένο, κυρίως, σε εργολαβικές παρεμβάσεις και αποσπασματικά προγράμματα.

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