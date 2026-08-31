Ελιά: Πώς μπορείς να την φυτέψεις σε γλάστρα με την τέχνη του μπονσάι

Η ελληνική ελιά σε μορφή μπονσάι θα παρουσιαστεί στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσίαση συνδέει ένα χαρακτηριστικό δέντρο του ελληνικού τοπίου με την ιαπωνική τέχνη του μπονσάι: την καλλιέργεια και διαμόρφωση δέντρων σε μικρή κλίμακα μέσα σε γλάστρες.

Η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ. Η δράση της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι απευθύνεται στους επισκέπτες της έκθεσης και εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής.

Η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, με καταστατικό σκοπό την προώθηση και διάδοση της τεχνικής και της τέχνης του μπονσάι στην Ελλάδα.

Η επιλογή της ελιάς φέρνει στην έκθεση ένα είδος που συνδέεται άμεσα με το ελληνικό φυσικό τοπίο και τη μακρόχρονη καλλιέργειά του. Το μπονσάι δεν αφορά ένα διαφορετικό είδος δέντρου, αλλά τη φροντίδα και διαμόρφωση ενός φυτού ώστε να αναπτύσσεται σε περιορισμένο χώρο.

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάνιος Μαθιουδάκης, γραμματέας της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι - Hellenic Bonsai Club, η ιαπωνική πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε από τη Λέσχη να είναι ένας από τους φορείς που θα πλαισιώσουν τη θεματολογία και τις παρουσιάσεις στη Θεσσαλονίκη. «Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα μάθουν αρχικά ότι ο ιαπωνικός όρος “ μπονσάι”,που σημαίνει “ δέντρο σε δοχείο/γλάστρα”, περιγράφει την τέχνη της καλλιέργειας και διαμόρφωσης δέντρων σε δοχεία. Θα γνωρίσουν τα μυστικά της τεχνικής, τις βασικές αρχές της φροντίδας ενός μπονσάι, αλλά και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με αυτό», σημειώνει ο κ. Μαθιουδάκης.

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Το ενδιαφέρον αναμένεται να κεντρίσει και η ελιά μπονσάι, καθώς τα μέλη της Λέσχης έχουν αποφασίσει πως ένα από τα δύο δέντρα που θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση θα είναι μια ελιά, με την επιλογή αυτή να μην είναι τυχαία, αλλά να έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. «Πρόκειται για ένα κατεξοχήν ελληνικό δέντρο, μέσα από μια τέχνη που έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία. Έτσι δημιουργείται μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική φύση και την ιαπωνική τέχνη. Η τεχνική και οι βασικές αρχές του μπονσάι παραμένουν ίδιες, ανεξάρτητα από το είδος του δέντρου. Το μπονσάι δεν είναι είδος φυτού. Είναι τρόπος καλλιέργειας και διαμόρφωσης ενός δέντρου», εξηγεί ο γραμματέας της Λέσχης, ο οποίος θα βρεθεί μαζί με άλλα μέλη της στο περίπτερο 13 της Ιαπωνίας, στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτεί φροντίδα ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές ανάγκες του. Αν κάποιος αμελήσει το πότισμα σε ακραίες συνθήκες, μπορεί ακόμη και να χάσει ένα δέντρο. Αν, από την άλλη, παραμελήσει για μεγάλο διάστημα τη διαμόρφωση και το κλάδεμα, μπορεί να χαθεί η φόρμα που έχει δημιουργηθεί με κόπο και χρόνο.



Στη σελίδα της Λέσχης στο facebook υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μπονσάι.

Μπονσάι μπορεί να γίνει σχεδόν οποιοδήποτε κατάλληλο είδος δέντρου, λένε τα μέλη της Λέσχης, που αγαπούν και ασχολούνται με πάθος με την καλλιέργεια και τη φροντίδα του «φυτού της υπομονής». Πεύκα, κυπαρίσσια, πλατάνια, μυρτιές, φτελιές, συκομουριές και βελανιδιές είναι ορισμένα από τα είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν ως μπονσάι.

Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη στους χώρους της ΔΕΘ καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

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