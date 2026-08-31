Μανώλης Συντυχάκης: Επίκαιρη ερώτηση για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας – Ζητάει αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας θέτει με Επίκαιρη Ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο βουλευτήςΗρακλεείου του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης.

Στην ερώτηση αναδεικνύονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση του Κλιμακίου, την κατάσταση του πυροσβεστικού στόλου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης στον Δήμο Σητείας.

Ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα



Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο βουλευτής, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας υπηρετούν σήμερα 11 μόνιμοι, 8 πενταετείς και 6 εποχικοί πυροσβέστες.

Όπως υποστηρίζεται στην Επίκαιρη Ερώτηση, το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής, ενώ γίνεται λόγος για υπερεργασία, κόπωση και αυξημένη έκθεση σε κινδύνους.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα σχετικά με την ηλικιακή σύνθεση του προσωπικού, καθώς, σύμφωνα με την ερώτηση, ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνά τα 55 έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον πυροσβεστικό στόλο, ο οποίος χαρακτηρίζεται «γερασμένος». Μάλιστα, επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί το πυροσβεστικό όχημα που, σύμφωνα με την ερώτηση, καταστράφηκε κατά την πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ.Συντυχάκη πος τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Λήψη των αναγκαίων μέτρων για το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σητείας Λασιθίου Κρήτης:



Από την αντιλαϊκή πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων – ΕΕ που περικόπτει από τις λαϊκές ανάγκες για να υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και θεωρεί κόστος την αντιπυρική προ-στασία διότι δεν αποφέρει κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν εξαιρείται η προ-στασία της ζωής και της ασφάλειας του Σητειακού λαού και η προστασία του φυσικού περι-βάλλοντος της περιοχής.



Ειδικότερα, στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σητείας Λασιθίου Κρήτης οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες, με μειωμένο προσωπικό, εξάντληση από την υπερεργασία, χωρίς ξεκούραση και με έκθεση σε κίνδυνο. Η στελέχωση είναι μόλις με 11 μόνιμους, 8 πενταετείς και 6 εποχιακούς πυροσβέστες, με μέσο όρο ηλικί-ας που ξεπερνά τα 55 έτη και έναν γερασμένο στόλο οχημάτων. (Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει αντικατασταθεί το όχημα που κάηκε στην φετινή πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα.). Επί-σης, μεγάλης σημασίας για την ασφάλεια του προσωπικού στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ση-τείας είναι το πρόβλημα στέγασής του σε κτίριο που μισθώνεται από τον Δήμο Σητείας, με σοβαρά στατικά προβλήματα (ταράτσα, μπαλκόνι κτλ), πέρα από υγρασία, φθορές και άλλα.



Οι υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 15ετίας, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, για αναβάθμιση του Κλιμακίου σε Υπηρεσία, που είναι επιτακτική ανάγκη της περιοχής της Σητείας, αποδείχτηκαν χωρίς αντίκρισμα. Με όλες, βέβαια, τις συνέπειες που έχει αυτό στην αντιπυρική προστασία στον Δήμο Σητείας, τον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της Κρή-της, από τους πιο ξηροθερμικούς του νησιού, με δυνατούς ανέμους σχεδόν όλο το καλο-καίρι, με φαράγγια που οι επισκέπτες τους ξεπερνούν τους 100.000 κάθε τουριστική σεζόν, με υποδομές όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, τον ΑΗΣ της ΔΕΗ του Αθερινόλακκου, με ένα τεράστιο και δύσβατο δίκτυο αγροτική οδοποιίας.



Επιπλέον, δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης στην περιοχή του Δήμου Ση-τείας, όπως είναι η επισκευή και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, η τοποθέτηση δεξα-μενών όπου απαιτείται, πυροσβεστικών κρουνών στην πόλη και στα χωριά, ενώ πρέπει να μπει ένα τέλος στους κινδύνους από το απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο ηλεκτροδό-τησης του ΔΕΔΔΗΕ.



ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για:



- Να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και να στελεχωθεί πλήρως με μόνιμο προσωπικό, με τα αναγκαία τεχνικά μέσα, οχήματα, εξοπλισμό και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες ασφαλείς συνθήκες για τις κτιριακές υποδομές, ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες.



- Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εποχικοί, πενταετείς και επταετείς πυροσβέστες και να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη το σημερινό κόστος ζωής. Επίσης, να καθιερωθεί πενθήμερη βδομάδα εργασίας, με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης στην περιοχή του Δήμου Σητείας, με την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση.

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