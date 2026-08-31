Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2: Διπλό με οδηγό τον Ντέσερς-Η Βαθμολογία

Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 απ’ την έδρα του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη δική του «πρεμιέρα» στο πρωτάθλημα (είχε αναβληθεί ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά).



Το αυτογκόλ του Κωστή στο 3’ και το πολύ ωραίο τελείωμα του Ντέσερς στο 77’ «καθάρισαν» τη νίκη για τους «πράσινους», με δέκα παίκτες τελείωσε το ματς ο Λεβαδειακός μετά την αποβολή του Συμελίδη στο 76’ με απευθείας κόκκινη.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)



Κίτρινες: 50’ Βήχος, 79’ Κωστή - 11’ Καμαρά, 45’ Αντίνο, 66’ Κοντούρης, 87’ Λούζα



Αποβολές: 76’ Συμελίδης (απευθείας κόκκινη)





ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης (80’ Μπαλντέ), Βήχος, Εμμανουηλίδης (46’ Μπάουζα), Κωστή, Σουτ (56’ Συμελίδης), Ούρσι (80’ Νίκας), Οζέγκοβιτς (56’ Κομπνάν).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (82’ Λούζα), Κάνγκουα, Καμαρά (46’ Κοντούρης), Αντίνο (60’ Πελίστρι), Τεττέη (67’ Ντέσερς), Λιβάι Γκαρσία (82’ Ραστόντερ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2η αγωνιστική



Βόλος – Ηρακλής 1-1



Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0



Αρης – ΟΦΗ 2-1



Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2



Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1



Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1



Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

Βαθμολογία



1. ΠΑΟΚ 6



-. Παναιτωλικός 6



-. Άρης 6



-. Ολυμπιακός 6



5. ΑΕΚ 4



6. Παναθηναϊκός 3 *



7. ΟΦΗ 3



8. Ηρακλής 1



-. Bόλος 1



-. Κηφισιά 1*



11. Καλαμάτα 0



-. Ατρόμητος 0



-. Αστέρας Τρίπολης 0



-. Λεβαδειακός 0



*Ματς λιγότερο

Επόμενη αγωνιστική



Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου



19:00 Βόλος – Ολυμπιακός



21:00 ΑΕΚ – Άρης



Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου



19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα



19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά



20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός



21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου



18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής