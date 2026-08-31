ΕΠΣΗ: Πραγματοποιήθηκαν στη Γέργερη οι κληρώσεις πρωταθλημάτων και Κυπέλλου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με φόντο την υπέροχη Λίμνη του Διγενή στη Γέργερη, πραγματοποιήθηκαν απόψε οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου ΕΠΣΗ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

ΑΕ Κατσαμπά – ΠΑΝΟΜ



ΠΟΑ Β’ – Τύλισος



Ζαρός – Δαμάστα



Ανθεστίων – Αλμυρός



ΟΦΑ – Ρωμανός



ΠΑΟΚ – Αετός Ανωγείων



Μοχός – Μινωική



Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος

Στις 19-20 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η Α2 ΕΠΣΗ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Γαρίπα: Ρεπό



Λίντο – Δωριέας



Άλογο Μαλεβιζίου – Φαιστός



ΑΕ Μοιρών – Κόροιβος



Θρίαμβος Αναλήψεως – Κεραυνός



Αστέρας Μυρτιάς – Μαραθώνας



Αγία Βαρβάρα – Κόρακας



ΟΦΑΜ – Ποσειδώνας

Β1 ΕΠΣΗ-1η αγωνιστική (26-27/9)



Π.Ο.Η. – Snakes FC



Δόξα Γαλιάς – Παίδες Ηροδότου



Ατρόμητος – Τηγανίτης



Θέρισος – ΑΕ Πενταχωρίου



Αλμυρός Β – Εργοτέλης Β

Β2 ΕΠΣΗ-1η αγωνιστική (26-27/9)



Ασήμι – Δειλινά



Κουνάβοι – Ρεπό



Δόξα Ηρακλείου – Άγιος Ιωάννης FC



Ελπίδες Καρτερού – Ηρακλής Νιπιδιτού



Μινωική Β – Ερμής Ατσαλένιου

Κύπελλο ΕΠΣΗ-1η Φάση



Δόξα Γαλιάς-Ερμής Ατσαλένιου



Snakes FC-Κουνάβοι



Θέρισσος-Άγιος Ιωάννης



Ασήμι-ΠΟΗ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι πρώτοι σκόρερ των πρωταθλημάτων ΕΠΣΗ 2025-2026. Οι Άκης Κουράκης (Α1), Παναγιώτης Σακλαμάκης (Α2), Κλάιβερτ Γκίνι (Β1), Θεόφιλος Καστρινάκης (Β2).ραβεύτηκε ο παράγοντας του Ρούβα και ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Η λίμνη του Διγενή», Γιάννης Μανιαδάκης που φιλοξένησε άψογα την εκδήλωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου ΕΠΣΗ, ενώ τιμήθηκε η αναπτυξιακή εταιρεία Γέργερης ΑΕ «Νερά Ρούβας», ο πρώην πρόεδρος του Ζαρού, Γιάννης Αλμπαντάκης και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μπάμπης Μαρκάκης.