ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 00:21
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΗ: Πραγματοποιήθηκαν στη Γέργερη οι κληρώσεις πρωταθλημάτων και Κυπέλλου

επση
clock 22:29 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με φόντο την υπέροχη Λίμνη του Διγενή στη Γέργερη, πραγματοποιήθηκαν απόψε οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου ΕΠΣΗ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

ΑΕ Κατσαμπά – ΠΑΝΟΜ

ΠΟΑ Β’ – Τύλισος

Ζαρός – Δαμάστα

Ανθεστίων – Αλμυρός

ΟΦΑ – Ρωμανός

ΠΑΟΚ – Αετός Ανωγείων

Μοχός – Μινωική

Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος

Στις 19-20 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η Α2 ΕΠΣΗ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Γαρίπα: Ρεπό

Λίντο – Δωριέας

Άλογο Μαλεβιζίου – Φαιστός

ΑΕ Μοιρών – Κόροιβος

Θρίαμβος Αναλήψεως – Κεραυνός

Αστέρας Μυρτιάς – Μαραθώνας

Αγία Βαρβάρα – Κόρακας

ΟΦΑΜ – Ποσειδώνας

Β1 ΕΠΣΗ-1η αγωνιστική (26-27/9)

Π.Ο.Η. – Snakes FC

Δόξα Γαλιάς – Παίδες Ηροδότου

Ατρόμητος – Τηγανίτης

Θέρισος – ΑΕ Πενταχωρίου

Αλμυρός Β – Εργοτέλης Β

Β2 ΕΠΣΗ-1η αγωνιστική (26-27/9)

Ασήμι – Δειλινά

Κουνάβοι – Ρεπό

Δόξα Ηρακλείου – Άγιος Ιωάννης FC

Ελπίδες Καρτερού – Ηρακλής Νιπιδιτού

Μινωική Β – Ερμής Ατσαλένιου

Κύπελλο ΕΠΣΗ-1η Φάση

Δόξα Γαλιάς-Ερμής Ατσαλένιου

Snakes FC-Κουνάβοι

Θέρισσος-Άγιος Ιωάννης

Ασήμι-ΠΟΗ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι πρώτοι σκόρερ των πρωταθλημάτων ΕΠΣΗ 2025-2026. Οι Άκης Κουράκης (Α1), Παναγιώτης Σακλαμάκης (Α2), Κλάιβερτ Γκίνι (Β1), Θεόφιλος Καστρινάκης (Β2).ραβεύτηκε ο παράγοντας του Ρούβα και ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Η λίμνη του Διγενή», Γιάννης Μανιαδάκης  που φιλοξένησε άψογα την εκδήλωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου ΕΠΣΗ, ενώ τιμήθηκε η αναπτυξιακή εταιρεία Γέργερης ΑΕ «Νερά Ρούβας», ο πρώην πρόεδρος του Ζαρού, Γιάννης Αλμπαντάκης και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μπάμπης Μαρκάκης.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επση κληρώσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis