Πολυτεχνείο Κρήτης: Ο απολογισμός Ζερβάκη για τη θητεία 2023-2026 – Τα έργα και η παρακαταθήκη

Ο Δημόσιος Απολογισμός της Πρυτανικής Αρχής του Πολυτεχνείου Κρήτης για την περίοδο θητείας 2023-2026 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στο Αμφιθέατρο «Θέλμα Μαυρίδου», στο Κτίριο Επιστημών της Πολυτεχνειούπολης.

Τον Απολογισμό παρουσίασε ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, παρουσία μελών της Πρυτανικής Αρχής και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Κατά την παρουσίαση, ο Πρύτανης αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 6 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2026, αποτυπώνοντας την πορεία και τις βασικές προτεραιότητες της απερχόμενης Πρυτανικής Αρχής.

Όπως επισήμανε ο Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια της θητείας της βασίστηκε σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στον σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος, στη συμπερίληψη και τη στήριξη του συνόλου της φοιτητικής κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Κλείνοντας τον Απολογισμό ο κ. Ζερβάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην νέα Πρυτανεία και έδωσε τον λόγο στον νέο Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, ο οποίος αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια στον απερχόμενο Πρύτανη και στη στενή συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

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Αναλυτικά η παρουσίαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη:

«Πρώτιστο μέλημα της Πρυτανείας μας ήταν να διασφαλίσουμε τις αξίες του Πολυτεχνείου Κρήτης που συνιστούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ισότητα και συμπερίληψη, τον σεβασμό στην ετερότητα, στην ανθρώπινη κοινωνία, την ηθική και τον πολιτισμό. Προσπαθήσαμε να δώσουμε χώρο στα μέλη της κοινότητάς μας να αναπτυχθούν επιστημονικά και διοικητικά. Αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ διαθέσαμε επιπλέον πόρους σε κάθε Σχολή (τουλάχιστον 90.000 ευρώ σε διάστημα τριετίας), επιπλέον των 50.000 ευρώ που λαμβάνουν κάθε χρόνο, για την κάλυψη των αναγκών των μελών των Σχολών. Αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικά μειωμένο αριθμό των διοικητικών μας υπαλλήλων, επιχειρήσαμε να προσλάβουμε άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του ΕΛΚΕ, αλλά και να μετακινήσουμε μόνιμο προσωπικό σε θέσεις ευθύνης. Συντάξαμε το αναλυτικό οργανόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης προσβλέποντας σε αυξημένο αριθμό υπαλλήλων και την κάλυψη θέσεων μέσω κινητικότητας. Θέσαμε επιτακτικά το θέμα των διοικητικών υπαλλήλων σε ανώτατα κλιμάκια στις Συνόδους Πρυτάνεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σχέδιο που θα επιτρέπει την 1 προς1 αντικατάσταση υπαλλήλων που αφυπηρετούν.

Σε σχέση με τους φοιτητές μας, από την πρώτη στιγμή στοχεύσαμε στη συμπερίληψη. Σε δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια στάση συνομιλίας και επιλέξαμε την επίλυση των προβλημάτων με διάλογο και όχι με τιμωρητικά μέτρα. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα με ενσυναίσθηση και προσαρμοστικότητα στις κοινωνικές συνθήκες. Απομονώσαμε ακραίες θέσεις με γνώμονα τις αξίες δικαίου και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Μέσω των φοιτητικών εστιών, που συντηρούμε αποκλειστικά από πόρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και της ενίσχυσης του προγράμματος σίτισης, καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών των πλέον ευάλωτων ομάδων των φοιτητών μας. Σημαντικό μέρος των υποδομών του Ιδρύματος είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία και ταυτόχρονα καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησής τους.

Δεύτερο μέλημα της Πρυτανείας μας ήταν να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που συνδυάζει την αυστηρή ακαδημαϊκή μελέτη με τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και καινοτόμων ιδεών. Στην εισβολή και στις επερχόμενες επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τρόπους δημιουργικούς, βασισμένους στην ανάπτυξη νέων ιδεών χρησιμοποιώντας στη βάση την ΤΝ, ενάντια στη φοβική στάση της ολικής απαγόρευσης της χρήσης αυτής. Άμεση ανάγκη δημιουργήθηκε στη χρήση διδασκαλίας και εξέτασης εξ αποστάσεως, όπου οι καθηγητές που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα δοκίμασαν και νέους, πιο δημιουργικούς τύπους θεμάτων εξέτασης.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο επιχειρήσαμε να διευρύνουμε τα πεδία ενδιαφέροντος και τις εξωτερικές συνεργασίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεγάλη προσπάθεια της Πρυτανείας ήταν η επέκταση των Ακαδημαϊκών μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης με την πρόταση για προσθήκη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Η ίδρυση νέας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη. Συνολικά, πρόκειται για μια επένδυση μακροπρόθεσμης αξίας για την εκπαίδευση, την έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, σε σύμπραξη με εννέα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, μέσω της Ακαδημαϊκής κοινοπραξίας EURECA-PRO (The European University on Responsible Consumption and Production), που ξεκίνησε από την προηγούμενη Πρυτανεία. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, το EURECA-PRO επιδιώκει μια διττή αποστολή για να αντιμετωπίσει κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζει το πιεστικό ζήτημα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, έγινε πρόταση από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) με το Πανεπιστήμιο του Leoben, στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνοποίησης του ΥΠΑΙΘΑ, για δημιουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα, στην περιοχή της Τεχνολογίας Βιώσιμων Υποδομών, η οποία και χρηματοδοτήθηκε με 690.000€ για την υλοποίηση και τη δημιουργία υποδομών. Εκτός αυτού, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει επενδύσει στη Διεθνοποίηση, μέσω της λειτουργίας πέντε (5) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα, καθώς και πολλών μαθημάτων που προσφέρονται από κάθε Σχολή στα αγγλικά, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Προγράμματος Erasmus+.

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Αυξήθηκαν οι επαφές με ΗΠΑ, Γαλλικά και Γερμανικά Πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή της Πρυτανείας σε διάφορες διεθνείς διερευνητικές συναντήσεις (NAFSA, EAIE). Από το καλοκαίρι 2027 οργανώνεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης Summer School με το Ball State University για διδασκαλία μαθημάτων της Αρχιτεκτονικής του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Παράλληλα, μέσω κατάλληλων συνεργασιών της Πρυτανείας, έχουν ωριμάσει προοπτικές επέκτασης δραστηριοτήτων σε ΗΠΑ και Αίγυπτο, μέσω της δημιουργίας παρατημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η προσπάθεια για ακαδημαϊκή εξωστρέφεια της Πρυτανείας, στράφηκε πέρα από την Ευρώπη, στη συνεργασία με ανερχόμενα και υψηλής εκπαιδευτικής στάθμης πανεπιστήμια της Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν δύο προτάσεις για τη δημιουργία διπλών (dual) ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Qinghua University of Technology και Hunan University of Science and Technology. Εάν επιτύχουν οι συνεργασίες αυτές, θα επεκταθούν και σε άλλες προτάσεις που ήδη έχουν εκδηλωθεί από Πανεπιστήμια της Κίνας. Οι δράσεις αυτές αφήνουν γνώση και παρακαταθήκη, καθώς ανοίγουν μεγάλες δυνατότητες εξωστρέφειας για να υλοποιηθούν από τη νέα Διοίκηση.

Σαν τρίτο άξονα των δράσεων της Πρυτανείας μας, δώσαμε έμφαση στην προσέλκυση πόρων για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αλλά και στην ενίσχυση των ερευνητικών επιδόσεων των ερευνητών μας με προσέλκυση έργων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών, ιδιωτικών, αλλά και σε συνεργασίες του δημοσίου με προγραμματικές συμβάσεις. Εγκρίθηκε η πρόταση στον Περιφερειακό Κόμβο Καινοτομίας Κρήτης, στη Βιώσιμη Χρήση των Πόρων της Περιφέρειας, για το Κέντρο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας με χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκ. ευρώ και υποστήριξη από περισσότερα των 40 μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης διεκδίκησε και εξασφάλισε ένα μεγάλο ποσό για την ανάπτυξη ειδικών κέντρων αριστείας σε πέντε ερευνητικούς τομείς τεχνολογίας αιχμής. Στη βάση αυτή προχωρήσαμε στην ανανέωση των εξοπλιστικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών υποδομών στο πλαίσιο του Ιδρυματικού Στρατηγικού Πλάνου Έρευνας, μέσα από το έργο των Πανεπιστήμιων Αριστείας, με συνολικό προϋπολογισμό 6,375 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, θεσπίσαμε στον ΕΛΚΕ τους κατάλληλους μηχανισμούς και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Έγινε καταγραφή των εργαστηρίων και των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών με βάση την εξειδίκευση του καθενός. Αυτή τη στιγμή, το αντίστοιχο γραφείο του ΕΛΚΕ δύναται να παρέχει οδηγίες για εξειδικευμένα θέματα επιχειρείν. Στρέφοντας τις χρήσεις προς όφελος των φοιτητών μας και τη δυνατότητα διαχείρισης πραγματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν εταιρείες από ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν σχεδιαστεί δύο Pitching Sessions από τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα που έχουν θέσει εταιρείες, καθώς και δύο Hackathons με φοιτητές. Δημιουργήθηκε το TUC Innovation Lab που στεγάζεται και λειτουργεί στο ισόγειο της πρώην Γαλλικής Σχολής. Ο εξοπλισμός που ήδη υπάρχει στη δομή αυτή αφορά στη δημιουργία πρωτότυπων καινοτόμων προϊόντων που αναπτύσσονται από τα μέλη του. Αποτελεί ακόμα ένα μέσο εξωστρέφειας και επικοινωνίας προς την κοινωνία, μιας και είναι ανοιχτό και στα σχολεία της πόλης μας, οι μαθητές των οποίων συχνά λαμβάνουν βραβεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας.

Σε τέταρτο άξονα των δράσεών μας δώσαμε επιπλέον έμφαση στη συντήρηση των υποδομών. Για την υποστήριξη, συντήρηση, ασφαλή λειτουργία και προστασία των δομών του Πολυτεχνείου Κρήτης διεκδικήσαμε χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων του ΥΠΑΙΘΑ και της Περιφέρειας Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 2026 προχωρήσαμε σε ανάθεση έργου για τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου Αμφιθεάτρου «Ευάγγελος Γρηγορούδης» (Α2), των γύρω αιθουσών και των ανοιχτών γεφυρών με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘΑ ύψους 812.000 ευρώ. Από το ΥΠΑΙΘΑ εγκρίθηκε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 560.000 ευρώ για συντηρήσεις παλαιών υποδομών. Από την Περιφέρεια Κρήτης εγκρίθηκαν μέσω στοχευμένων προτάσεων τα εξής: Πρόταση επέκτασης “Υπηρεσίες Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πολυτεχνείου Κρήτης» ύψους 128.000 ευρώ, Πρόταση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Συγκροτημάτων» προϋπολογισμού 1,88 εκ. ευρώ, Πρόταση «Προσβασιμότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης», για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κρήτη 2021-2027, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Επιπλέον της κατασκευής νέων εστιών, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση και επισκευή των παλαιών εστιών, των παλαιών κτιρίων που στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες και του εστιατορίου, τρέχοντας με προτεραιότητα το προηγούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Καθώς το κόστος συντήρησης των εστιών είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να υποστηρίζεται αποκλειστικά από τον τακτικό προϋπολογισμό, έγιναν προσπάθειες στο ΥΠΑΙΘΑ και εξασφαλίστηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ανά έτος, για την κάλυψη των παγίων και κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος και της θέρμανσης.

Ένα όραμα της απερχόμενης αλλά και την νέας Πρυτανείας είναι η θέσπιση οριζόντιων εργαστηρίων σε νέους χώρους, όπου εργαστήρια από διαφορετικές Σχολές που εκπονούν όμοιες δραστηριότητες θα μπορούν να συστεγάζονται και να παρέχουν ολοκληρωμένα έργα προς εξωτερικές επιχειρήσεις συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό. Πρώτη προσπάθεια έχει δρομολογηθεί με 850.000 ευρώ για την ανέγερση του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. Έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των ετών 2026-2030 μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εργαστήρια που αντιστοιχούν στις προτάσεις των Πανεπιστημίων Αριστείας.

Ο πέμπτος άξονας αφορά τα νέα έργα υποδομών που συντονίστηκαν εξ αρχής ή δρομολογήθηκαν για χρηματοδότηση από την Πρυτανεία μας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανέγερση δύο νέων κτιριακών συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών που θα αυξήσουν τον αριθμό θέσεων στις 480, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκ. ευρώ. Από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως προτεραιότητα την ανέγερση νέων εστιών, εξασφαλίζοντας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χρηματοδότηση για ένα μπλοκ τεσσάρων πυργίσκων. Αξιοποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες, καθώς και την ωρίμανση στο Υπουργείο της ανάγκης κατασκευής εστιών στα πανεπιστήμια, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από το ΥΠΑΙΘΑ χρηματοδότηση για άλλο ένα μπλοκ εστιών. Από τις εκπτώσεις του διαγωνισμού, εξασφαλίστηκε και η αγορά επίπλων για τα νέα δωμάτια.

Επιτεύχθηκε η έγκριση χρηματοδότησης και η δημοπράτηση της κατασκευής τριών κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων που έχουν από καιρό σχεδιαστεί στην περιοχή Ακρωτηρίου-Κουνουπιδιανών, που θα μειώσει τον κίνδυνο και θα αυξήσει την κυκλοφοριακή ασφάλεια, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ.

Εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής. Πέτυχαμε να ενταχθεί το εμβληματικό διατηρητέο κτίριο για ανακαίνιση από την Περιφέρεια Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ. Με την επισκευή και ένταξη των ορόφων της πρώην Γαλλικής Σχολής στο Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και την ανακατασκευή τους από την Περιφέρεια Κρήτης, θα αναπτυχθούν πόλοι καινοτομίας και συνεργασίας με τις ερευνητικές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ανακινήσαμε μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία και προχωρήσαμε στην αξιοποίηση έκτασης 200 στρεμμάτων (τριγωνικό οικόπεδο) για την ανάπτυξη πρότυπης μονάδας φιλοξενίας φοιτητών, ερευνητών και γενικά μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με εκτίμηση κάλυψης στεγαστικών αναγκών 800 ατόμων. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου με μονάδες βραχυχρόνιας διαμονής, καθώς και student center για την διημέρευση των φοιτητών. Η αρχική αρχιτεκτονική μελέτη είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Πρυτανεία. Κατά τη διάρκεια της δικής μας Πρυτανείας, διερευνήθηκαν πολλοί τρόποι και εξασφαλίστηκε τελικά η χρηματοδότηση του έργου. Η επένδυση έχει ενταχθεί στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με διαθέσιμους πόρους 80 εκ. ευρώ. Η υλοποίηση αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη για την επόμενη Πρυτανεία!

Μια από τις μεγάλες επενδύσεις που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ είναι τα κτήρια στον Λόφο Καστέλι (Μεραρχία και παλιές φυλακές), στο πιο εμβληματικό τοπίο του λιμανιού των Χανίων. Η περιοχή αυτή, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς, είχε παραχωρηθεί με χρησιδάνειο για μίσθωση 25 ετών στην εταιρεία Belvedere, με σκοπό τη διαμόρφωσή της σε ανοιχτό χώρο και τη φιλοξενία ξενοδοχειακής μονάδας. Πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τη δυσκολία του εγχειρήματος, έτσι ώστε η ανάδοχος εταιρεία έθεσε θέμα νέου συμβολαίου χρησιδανείου. Μετά από προσεκτική ανάλυση από τη Διοίκηση, η εταιρεία Belvedere κατήγγειλε το συμβόλαιο, ανοίγοντας νέο δρόμο για εκμετάλλευση του χώρου, με πιθανή συνεργασία του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης. Η απεμπλοκή αυτής της δύσκολης εκμίσθωσης αποδίδεται στην απόλυτα θεσμική, αλλά και στην ήπια προσέγγιση και τον ήρεμο διάλογο από την απερχόμενη Πρυτανεία για αποκλιμάκωση κάθε έντασης στο θέμα αυτό. Ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων θα υλοποιηθεί από την επόμενη Πρυτανεία που αναλαμβάνει χωρίς τις δεσμεύσεις που είχαν κατά καιρούς προκαλέσει την αντίθεση μέρους της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της Δημοτικής Αρχής.

Μαζί με το Δήμο Χανίων παλέψαμε για την αποκατάσταση του αναξιοποίητου Κολυμβητήριου στα Κουνουπιδιανά, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Διεκδικήσαμε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και έχουμε δημόσια δέσμευση για αποκατάσταση και λειτουργία του Κολυμβητηρίου και παράλληλα ενός αθλητικού σταδίου στη δίπλα περιοχή με χρηματοδότηση από την ΓΓΑ. Δεν μείναμε μόνο σε αυτό, αλλά εξετάσαμε με τον Δήμαρχο Χανίων και άλλη προοπτική χρηματοδότησης, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα. Με την επιμονή και τις συστηματικές προσπάθειες της Πρυτανείας μας, αλλά και τη βοήθεια από τον Δήμο και την Πολιτεία ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει σύντομα το πολυπόθητο έργο της ανακατασκευής του και θα αποτελεί το πρώτο κλειστό Κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων στη χώρα. Το Κολυμβητήριο χρειάζεται για την αποκατάσταση κονδύλια ύψους 7,5 εκ. ευρώ. Παραμένει και αυτό σαν παρακαταθήκη για την επόμενη Πρυτανεία! Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει με τον Δήμο χρησιδάνειο για έναν χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη δημιουργία σταδίου ρίψεων σφαίρας, όπου θα μπορούν πλέον να προπονούνται με αξιοπρέπεια δυο ολυμπιονίκες πρωταθλητές μας.

Σαν έκτο άξονα θέσαμε τη σχέση με την κοινωνία, όπου η Πρυτανεία έχει αναπτύξει πολλές συνέργειες μέσω Μνημονίων Συνεργασίας με τα Επιμελητήρια και τους Δήμους της περιοχής, προσδίδοντας το επιστημονικό κύρος σε όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού. Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει στηρίξει την εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με τη συνεισφορά δύο μεριδίων των 20 στρεμμάτων για σχολεία της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι έχουν διατεθεί με χρησιδάνειο για την ανάπτυξη του Μουσικού και του Πειραματικού Σχολείου όλων των βαθμίδων. Η ανάπτυξη αυτών θα συγκεντρώσει σημαντικές εκπαιδευτικές μονάδες κοντά στην ερευνητική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά την αξία της έρευνας, καθώς και στο Πολυτεχνείο Κρήτης να αντλήσει φοιτητικό δυναμικό από τα εξαιρετικά αυτά σχολεία.

Στον αντίποδα αυτών, ο Δήμος Χανίων έχει αναλάβει το έργο της σύνδεσης στον Βιολογικό, με πρόβλεψη για σύνδεση νέων εγκαταστάσεων και του Ινστιτούτου Γεωενέργειας. Έχει μειώσει σημαντικά τα δημοτικά τέλη για την Πολυτεχνειούπολη, καθώς και το κόστος ύδρευσης. Σημαντική είναι διαχρονικά η συνδρομή του Δήμου Χανίων στην επίλυση του προβλήματος μεταφοράς των φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μάλιστα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 (και για τα επόμενα έτη) ένα μεγάλο μέρος του επιπλέον κόστους προς το ΚΤΕΛ πληρώθηκε από τον Δήμο Χανίων (60.000 ευρώ) και συμπληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης (40.000 ευρώ).

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς το ΥΠΑΙΘΑ και τα στελέχη των μονάδων του. Πρωτίστως εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Υπουργούς κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και ιδιαίτερα στην κα. Σοφία Ζαχαράκη για την κατανόηση που έδειξαν στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και στην άμεση αντιμετώπισή των. Θερμές ευχαριστίες αποδίδονται στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη και στα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη και στα στελέχη του Δήμου Χανίων, για την συνεχή και γόνιμη συνεργασία που αναπτύξαμε αυτά τα χρόνια».

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