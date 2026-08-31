Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά ραβασάκια του Μάριου Αθανασίου

Η Μαρία Σολωμού καθώς έψαχνε παλιά πράγματα στο σπίτι της, εντόπισε και παλιά γράμματα που της είχε γράψει ο Μάριος Αθανασίου. Οι δυο ηθοποιοί είχαν υπάρξει ζευγάρι και μάλιστα έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την έκπληξή της διαβάζοντας ξανά τα συγκεκριμένα κείμενα, καθώς, όπως παραδέχθηκε, ο χρόνος έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θυμάται εκείνες τις στιγμές.

«Τι το ήθελα Χριστούλι μου; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”», εξομολογήθηκε.

«Οι ημερομηνίες είναι 06/05/2004. Ο άνθρωπος έγραφε πολύ ωραία. Έχω και μια καρδιά που μέσα έχει ραβασάκια. Αλλά εδώ η χρονολογία δεν ξεκινάει με 2000 αλλά με 1993», συμπλήρωσε.

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