Τάσος Χαλκιάς για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο στις 3" και αναφέρθηκε στην ολική καταστροφή της κατοικίας του από την πύρινη λαίλαπα στο Πόρτο Γερμενό.

«Γνωρίζαμε το πώς πνέουν οι άνεμοι. Ξέραμε ότι θα κρατήσουν μέρες και ήταν το περιμέναμε. Δηλαδή καιγόταν ο Άγιος Βασίλειος στη Βοιωτία και λέγανε καίγεται το Πόρτο Γερμενό. Όχι, λέω, πού καίγεται, ρε; Πού έχει φτάσει η φωτιά; Ήταν στα δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά. Απ’ τα τριάντα πέντε χιλιόμετρα μετά ήρθε στα δεκαπέντε και καίγεται το Πόρτο Γερμενό ακούγαμε τρεις μέρες. Δύο ώρες κάηκε το Πόρτο Γερμενό. Δύο ώρες ήταν αρκετές να καεί όλο», είπε αρχικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ιδιοκτητών να πλησιάσουν, αλλά και σε ένα περιστατικό με έναν ηλικιωμένο άνδρα:

«Η ευθύνη έχει μια παράταση αυτών των ανθρώπων. Όταν πήγαμε οργανωμένα, με βυτία, πήραμε και αγρότες μαζί μας, με βυτία πίσω τους στα αγροτικά τους για να πάμε κάτω να βοηθήσουμε μην καούν τα σπίτια μας. Δεν μας επέτρεψε κανένας να περάσουμε. Για την ασφάλειά μας. Το παράδειγμα το έδωσε ένας γεράκος, ο οποίος ήταν 87 χρονών και πήγαμε να τον βγάλουμε σιγά το από το σπίτι. Λέει “ποιοι είστε εσείς να μου βγάλετε από το σπίτι μου;” “Να σε σώσουμε” του απάντησαν. “Τι να με σώσετε; Εγώ ξέρεις αν έχω κανέναν εγώ που θέλω να σωθώ, δεν έχω κανέναν. Αυτό το καλύβι έχω εδώ. Θα καεί. Μα να καεί. Να καώ κι εγώ”. Και ο άνθρωπος έμεινε εκεί και κάηκε».

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