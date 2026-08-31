Κατακράτηση υγρών: Έξι τρόποι για να ξεπρηστείτε

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Κατακράτηση υγρών παθαίνουμε όταν συσσωρεύονται μέσα μας υπερβολικές ποσότητες υγρών. Τα υγρά συσσωρεύονται στο κυκλοφορικό σύστημα ή στους ιστούς και τις κοιλότητες, προκαλώντας κάποιες φορές πρήξιμο στα χέρια, τα πόδια, τους αστραγάλους και τα πόδια.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, πολλοί από τους οποίους δεν είναι σοβαροί. Κάποιες γυναίκες παθαίνουν κατακράτηση υγρών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή πριν από την εμμηνόρροια. Τα άτομα που είναι σωματικά ανενεργά, όντας κρεβατωμένοι, είτε ταξιδεύοντας σε μεγάλες πτήσεις, μπορεί επίσης να επηρεαστούν.

Η κατακράτηση υγρών, όμως, μπορεί επίσης να αποτελεί σύμπτωμα κάποιας σοβαρής πάθησης, όπως είναι η νεφρική νόσος ή η καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν αντιμετωπίζετε ξαφνική ή σοβαρή κατακράτηση υγρών, θα πρέπει να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια.

Σε περιπτώσεις όπου το πρήξιμο είναι ήπιο και δεν υπάρχει υποκείμενη πάθηση, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσατε να μειώσετε την κατακράτηση υγρών.

Δείτε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί:

1. Μειώστε την ποσότητα του αλατιού που καταναλώνετε

Το αλάτι αποτελείται από νάτριο και χλωριούχο άλας. Το νάτριο συνδέεται με το νερό στο σώμα και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών, τόσο εντός όσο και εκτός των κυττάρων. Εάν καταναλώνετε συχνά γεύματα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως για παράδειγμα πολλές επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες συνιστούν τη μεγαλύτερη διατροφική πηγή νατρίου, το σώμα σας μπορεί να κατακρατά νερό.

2. Αυξήστε την πρόσληψη μαγνησίου

Το μαγνήσιο είναι πολύ σημαντικό μεταλλικό στοιχείο, το οποίο εμπλέκεται σε παραπάνω από 300 ενζυμικές αντιδράσεις που συμβάλλουν στη λειτουργία του οργανισμού. Αυξάνοντας την πρόσληψη μαγνησίου, μπορείτε να μειώσετε την κατακράτηση νερού.

Καλές πηγές μαγνησίου είναι τροφές, όπως οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, η μαύρη σοκολάτα και τα φυλλώδη, πράσινα λαχανικά. Το μαγνήσιο διατίθεται επίσης και ως συμπλήρωμα.

3. Αυξήστε την πρόσληψη βιταμίνης Β6

Η βιταμίνη B6 είναι μια ομάδα ουσιών του συμπλέγματος Β, οι οποίες είναι σημαντικές για το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ εξυπηρετούν και πολλές άλλες λειτουργίες στο σώμα.

Η βιταμίνη Β6 έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την κατακράτηση νερού σε γυναίκες με προεμμηνορροϊκό σύνδρομο. Τα τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη B6 περιλαμβάνουν μπανάνες, πατάτες, καρύδια και κρέας.

4. Τρώτε περισσότερες πλούσιες σε κάλιο τροφές

Το κάλιο είναι ένα μέταλλο που εξυπηρετεί πολλές σημαντικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, βοηθάει στην αποστολή των ηλεκτρικών σημάτων που κρατούν το σώμα σε λειτουργία. Μπορεί επίσης να ωφελήσει την υγεία της καρδιάς.

Το κάλιο φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση της κατακράτησης του νερού με δύο τρόπους, αφενός μειώνοντας τα επίπεδα νατρίου και αφετέρου αυξάνοντας την παραγωγή ούρων.

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Οι μπανάνες, τα αβοκάντο και οι ντομάτες αποτελούν παραδείγματα τροφών που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο.

5. Δοκιμάστε να πίνετε πικραλίδα

Η πικραλίδα (Taraxacum officinale) είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται από παλιά στην παραδοσιακή ιατρική ως φυσικό διουρητικό. Τα φυσικά διουρητικά μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της κατακράτησης νερού, αυξάνοντας την αποβολή ούρων.

6. Αποφύγετε τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Η κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων αυξάνει ραγδαία τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, καθώς και την ινσουλίνη. Τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης αναγκάζουν το σώμα σας να διατηρεί περισσότερο νάτριο αυξάνοντας την επαναρρόφηση του νατρίου στους νεφρούς. Αυτό επιφέρει την αύξηση των υγρών μέσα στο σώμα σας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επεξεργασμένων υδατανθράκων αποτελούν τα επεξεργασμένα σάκχαρα και τα σιτηρά, όπως είναι ζάχαρη και το λευκό αλεύρι.

Άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για μειώσετε την κατακράτηση υγρών, περιλαμβάνουν:

• Περπάτημα και γενικότερα κινητικότητα σώματος

• Ανύψωση ποδιών

• Κατανάλωση περισσότερου νερού

• Κατανάλωση διουρητικών βοτάνων

• Κατανάλωση τροφών που μειώνουν την κατακράτηση όπως είναι το σκόρδο, ο μάραθος, ο χυμός από κράνα

Αν, ωστόσο, η κατακράτηση επιμένει, ή σας προκαλεί προβλήματα, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

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