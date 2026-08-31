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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT, Roblox και Reddit εντάσσονται στο αυστηρότερο ρυθμιστικό καθεστώς της EE

Chat GPT
clock 19:25 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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To ChatGPT θα υπόκειται σε αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την προστασία των χρηστών, μία πρωτιά για υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μαζί με την πλατφόρμα παιγνιδιών Roblox, πολύ δημοφιλή στα παιδιά, και το κοινωνικό δίκτυο Reddit, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τρεις πλατφόρμες εντάχθηκαν στον κατάλογο των μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης που υπόκεινται στο αυστηρότερο καθεστώς όπως προβλέπει η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), της Ευρωπαϊκής Ενωσης αφού ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ενωση.

Το ChatGPT γίνεται η πρώτη υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα πρέπει να υπαχθεί σε αυτό το δεσμευτικότερο πλαίσιο.

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