Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στην εκπομπή Πρωινό και μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητά της μετά τον χωρισμό της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο.

«Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

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