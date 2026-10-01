ΔΕΥ.26 Οκτ 2026 23:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"

Παπουτσάκη
clock 10:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στην εκπομπή Πρωινό και μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητά της μετά τον χωρισμό της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο.

«Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Αλμπέρτο Μποτία: "Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη Φουρέιρα, την όμορφη μαμά του"

Κουτσελίνη για Αντωνά: "Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Παπουτσάκη προσωπική ζωή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis