Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο άνδρας που έκανε "βουτιά" από τα ενετικά τείχη

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Απόπειρα αυτοκτονίας, δείχνουν τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία, για τον 67χρονο άνδρα, ο οποίος αργά χθες το βράδυ, έπεσε από τα ενετικά τείχη στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο.

Η πτώση του άνδρα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύουν ΠΑΓΝΗ με βαριά τραύματα.

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Ο 67χρονος, εισήχθη στο χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, σε καταστολή και σε κρίσιμη.

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Οπως έγραψε το ekriti το τραγικό συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς συνέβη μπροστά στα μάτια πολλών περαστικών.

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