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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο άνδρας που έκανε "βουτιά" από τα ενετικά τείχη

ενετικά τείχη
clock 09:30 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Απόπειρα αυτοκτονίας, δείχνουν τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία, για τον 67χρονο άνδρα, ο οποίος αργά χθες το βράδυ, έπεσε από τα ενετικά τείχη στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο.

Η πτώση του άνδρα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύουν ΠΑΓΝΗ με βαριά τραύματα.

πτώση ενετικά τείχη

Ο 67χρονος, εισήχθη στο χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, σε καταστολή και σε κρίσιμη.

πτώση ενετικά τείχη

Οπως έγραψε το ekriti το τραγικό συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς συνέβη μπροστά στα μάτια πολλών περαστικών.

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Απόπειρα Αυτοκτονίας
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