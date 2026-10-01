The Voice: Λιμενεργάτης από το Ηράκλειο «τρέλανε» τους coaches

Ο Γιώργος Μποζατζίδης από το Ηράκλειο βρέθηκε στο The Voice και ερμήνευσε το "Στάσου" του Σταμάτη Γονίδη.
Ο Γιώργος Μποζατζίδης εργάζεται ως λιμενεργάτης στο Ηράκλειο, ενώ τα βράδια εμφανίζεται ως τραγουδιστής σε νυχτερινά μαγαζιά.
Ο ίδιος επέστρεψε στον διαγωνισμό οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή και εξασφάλισε μια θέση στην ομάδα της Πάολα
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