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GOSSIP - LIFESTYLE

The Voice: Λιμενεργάτης από το Ηράκλειο «τρέλανε» τους coaches

λι
clock 09:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Μποζατζίδης από το Ηράκλειο βρέθηκε στο The Voice και ερμήνευσε το "Στάσου" του Σταμάτη Γονίδη.

Ο Γιώργος Μποζατζίδης εργάζεται ως λιμενεργάτης στο Ηράκλειο, ενώ τα βράδια εμφανίζεται ως τραγουδιστής σε νυχτερινά μαγαζιά.

Ο ίδιος επέστρεψε στον διαγωνισμό οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή και εξασφάλισε μια θέση στην ομάδα της Πάολα

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