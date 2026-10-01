The Voice: Λιμενεργάτης από το Ηράκλειο «τρέλανε» τους coaches

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Γιώργος Μποζατζίδης από το Ηράκλειο βρέθηκε στο The Voice και ερμήνευσε το "Στάσου" του Σταμάτη Γονίδη.

Ο Γιώργος Μποζατζίδης εργάζεται ως λιμενεργάτης στο Ηράκλειο, ενώ τα βράδια εμφανίζεται ως τραγουδιστής σε νυχτερινά μαγαζιά.

Ο ίδιος επέστρεψε στον διαγωνισμό οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή και εξασφάλισε μια θέση στην ομάδα της Πάολα

Διαβάστε επίσης

Κουτσελίνη για Αντωνά: "Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση"

Αλμπέρτο Μποτία: "Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη Φουρέιρα, την όμορφη μαμά του"