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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Νέα ήττα για τους Χιτ παρά το triple double του Αντετοκούνμπο (βίντεο)

αντετοκουνμπο
clock 07:26 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι Μαϊάμι Χιτ, που γνώρισαν ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντάλας Μάβερικς με 113-109 μέσα στην έδρα τους. Το triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση, αλλά να μένει χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι. Ωστόσο, οι Χιτ δεν κατάφεραν να βρουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν.

Από την πλευρά των νικητών, ο Κούπερ Φλαγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 29 πόντους και οδηγώντας το Ντάλας σε ένα σημαντικό διπλό. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, όμως οι Μάβερικς αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί στο φινάλε, αφήνοντας το Μαϊάμι να αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη.

NBA: Αποτελέσματα Τρίτης

  • Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 127-125 (παράταση)

  • Σάρλοτ Χόρνετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 110-103

  • Μαϊάμι Χιτ – Ντάλας Μάβερικς 109-113

  • Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπουλς 134-99

  • Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 110-102

  • Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φίνιξ Σανς 125-114

  • Χιούστον Ρόκετς – Ατλάντα Χοκς 120-110

  • Γιούτα Τζαζ – Μέμφις Γκρίζλις 105-110

  • Ντένβερ Νάγκετς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 114-134

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