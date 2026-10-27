NBA: Νέα ήττα για τους Χιτ παρά το triple double του Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι Μαϊάμι Χιτ, που γνώρισαν ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντάλας Μάβερικς με 113-109 μέσα στην έδρα τους. Το triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση, αλλά να μένει χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι. Ωστόσο, οι Χιτ δεν κατάφεραν να βρουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν.

Από την πλευρά των νικητών, ο Κούπερ Φλαγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 29 πόντους και οδηγώντας το Ντάλας σε ένα σημαντικό διπλό. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, όμως οι Μάβερικς αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί στο φινάλε, αφήνοντας το Μαϊάμι να αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη.

NBA: Αποτελέσματα Τρίτης

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 127-125 (παράταση)

Σάρλοτ Χόρνετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 110-103

Μαϊάμι Χιτ – Ντάλας Μάβερικς 109-113

Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπουλς 134-99

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 110-102

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φίνιξ Σανς 125-114

Χιούστον Ρόκετς – Ατλάντα Χοκς 120-110

Γιούτα Τζαζ – Μέμφις Γκρίζλις 105-110

Ντένβερ Νάγκετς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 114-134

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