ΠΟΓΕΔΥ κατά Αντιπροεδρίας: Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την απαξίωση του ΥπΑΑΤ;

Στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής και συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημόσια κραυγή αγωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ).

Με μια σκληρή ανακοίνωση που αποτυπώνει το χάσμα των υποδομών και των αμοιβών εντός της δημόσιας διοίκησης, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», συγκρίνοντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ με την τραγική υποστελέχωση και την εγκατάλειψη που βιώνουν οι λειτουργοί του πρωτογενούς τομέα.

Η κριτική στρέφεται ευθέως κατά της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το ποιος αναλαμβάνει τελικά την πολιτική ευθύνη των μεταρρυθμίσεων.

Η ανακοίνωση:

Σύγχρονα κτίρια, αναβαθμισμένες υποδομές και ειδικές οικονομικές παροχές στην ΑΑΔΕ. Υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις, τραγική υποστελέχωση, χωρίς νομική κάλυψη, χωρίς ελεγκτική αποζημίωση και μια ιδιότυπη στάση πληρωμών για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δύο παράλληλοι κόσμοι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτές είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες;

Και ενώ οι γεωτεχνικές υπηρεσίες ασφυκτιούν, η πολυδιαφημισμένη «εξυγίανση» του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζει να δημιουργεί νέους λογαριασμούς. Ήδη εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 206.000 ευρώ, στο πλαίσιο των ενεργειών που συνδέονται με το περιβόητο Action Plan 2.

Για τις συμβάσεις βρίσκονται χρήματα. Για τις υπηρεσίες που καλούνται να διασφαλίσουν τη νομιμότητα των ενισχύσεων και την προστασία της αγροτικής παραγωγής, περισσεύουν μόνο οι εξαγγελίες! Αυτό είναι το αποκαλούμενο «supercar» του κυρίου υπουργού;

Η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, που έχει αναλάβει τον συντονισμό της «εξυγίανσης», δεν μπορεί να διεκδικεί τα εύσημα της μεταρρύθμισης και ταυτόχρονα να αποποιείται την πολιτική ευθύνη για τη συνεχιζόμενη απαξίωση του ΥπΑΑΤ.

Η ΠΟΓΕΔΥ δεν στρέφεται κατά των εργαζομένων της ΑΑΔΕ. Διεκδικεί αντίστοιχες αξιοπρεπείς συνθήκες, αποδοχές και υποδομές για τους γεωτεχνικούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Εάν η Αντιπροεδρία έχει πρόβλημα με την ΠΟΓΕΔΥ, κανένα πρόβλημα! Ας αποδείξει, όμως, ότι δεν έχει πρόβλημα με τους εργαζομένους που εκπροσωπεί!!

Και ένα ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας έχουν ενημερώσει ορθά για τα όσα συμβαίνουν στο ΥπΑΑΤ ή σας έχουν πείσει ότι η ΠΟΓΕΔΥ είναι απλώς «γραφική»; Θυμίζουμε ότι η «εξυγίανση» του ελληνικού μπάσκετ προχώρησε, σύμφωνα με τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού, με τη δική σας καθοδήγηση και στήριξη. Σήμερα, οι δικαστικές εξελίξεις γεννούν σοβαρά ερωτήματα. Τώρα η Αντιπροεδρία συντονίζει την «εξυγίανση» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος επιλέγει και ελέγχει τους «εξυγιαντές»; Και τελικά, ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη όταν η πραγματικότητα διαψεύδει τις κυβερνητικές διακηρύξεις;

Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδεικνύουν τη σοβαρότητα προβλημάτων για τα οποία η «γραφική» ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιούσε επί χρόνια, το πολιτικό ζήτημα παύει να είναι η δήθεν «γραφικότητα» όσων τα κατήγγειλαν, αλλά η ευθύνη εκείνων που τα αγνόησαν, τα ανέχθηκαν ή απέτυχαν να τα αντιμετωπίσουν.

Προφανώς, ούτε η ΠΟΓΕΔΥ ούτε οι γεωτεχνικοί επιστήμονες που εκπροσωπεί αλλά ούτε και οι όποιοι γεωτεχνικοί συνεργάτες της Αντιπροεδρίας, που συμμετέχουν στην περιβόητη «εξυγίανση» του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρούνται «γραφικοί». Ή μήπως τελικά «γραφικοί» είναι όσοι προειδοποιούσαν για το σκάνδαλο και «σοβαροί» όσοι ανέλαβαν την «εξυγίανση»; Το ποιοι είχαν δίκιο θα το δείξουν οι έρευνες των αρμοδίων δικαστικών και ελεγκτικών αρχών του μέλλοντος.

Η ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιούσε επί χρόνια. Οι εξελίξεις τη δικαιώνουν και εκθέτουν όσους αγνόησαν τις προειδοποιήσεις της. Αντί να απαξιώνουν εκείνους που ανέδειξαν τα προβλήματα, ας λογοδοτήσουν επιτέλους για τις πολιτικές επιλογές που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Γιατί με παλάτια στις πληρωμές, φαβέλες στους ελέγχους και νέους λογαριασμούς για τους φορολογουμένους, δεν εξυγιαίνεται κύριοι της Αντιπροεδρίας το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων. Απλώς αλλάζουν οι διαχειριστές του!

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