Μαγειρική σόδα: Καθαρίζει τοίχους και παπούτσια – Ποιες άλλες χρήσεις της είναι αποτελεσματικές

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Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα προϊόντα που δεν λείπουν από πολλά νοικοκυριά. Η χαμηλή τιμή της και οι πολλαπλές χρήσεις της την έχουν καταστήσει βασικό συστατικό σε πολλές συμβουλές καθαρισμού και οικιακά κόλπα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών μέχρι τον καθαρισμό επιφανειών και τη βελτίωση του μαγειρέματος ορισμένων τροφίμων, οι σχετικές προτάσεις είναι αμέτρητες. Ωστόσο, δεν έχουν όλες επιστημονική εξήγηση ούτε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αυτό επισημαίνει ο Diego Fernández, χημικός μηχανικός που δημοσιεύει ενημερωτικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξηγεί ποιες είναι οι πραγματικές χρήσεις της μαγειρικής σόδας, ποιες ιδιότητές της δικαιολογούν την αποτελεσματικότητά της, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις καλό είναι να αποφεύγεται.

«Η μαγειρική σόδα είναι χρήσιμη, αλλά όχι για όλα όσα λένε στο διαδίκτυο», τονίζει ο ειδικός.

Οι τρεις χρήσεις της μαγειρικής σόδας που πραγματικά λειτουργούν

Ο Fernández επισημαίνει τρεις ιδιότητες του διττανθρακικού νατρίου, γνωστού ως μαγειρική σόδα, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα.

Η πρώτη αφορά την ικανότητά της να απορροφά υγρά, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό ορισμένων δυσάρεστων οσμών.

«Αν τη χρησιμοποιήσεις στα παπούτσια σου που έχουν ιδρώσει ή στον πάτο του κάδου απορριμμάτων, μπορεί να απορροφήσει τον ιδρώτα και τα υγρά που συγκεντρώνονται εκεί, μειώνοντας την πτητικότητά τους και περιορίζοντας σε έναν βαθμό την κακοσμία», εξηγεί.

Η δεύτερη χρήση σχετίζεται με την ήπια λειαντική της δράση. Σύμφωνα με τον χημικό μηχανικό, η μαγειρική σόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ορισμένων επιφανειών μέσω της τριβής, ιδιαίτερα όταν αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.

«Μπορείς να φτιάξεις μια πάστα με λίγο νερό ή υγρό σαπούνι και να τη χρησιμοποιήσεις ως λειαντικό καθαριστικό», προτείνει.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Fernández αναφέρει ότι χρησιμοποιεί αυτό το μείγμα για να καθαρίζει τους τοίχους και τα πλαϊνά των σολών των παπουτσιών του.

Γιατί χρησιμοποιούμε μαγειρική σόδα στο μαγείρεμα;

Η τρίτη ιδιότητα που αναδεικνύει ο ειδικός είναι η δυνατότητα της μαγειρικής σόδας να αυξάνει το pH του νερού, καθιστώντας το πιο αλκαλικό. Η συγκεκριμένη ιδιότητα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία ορισμένων τροφίμων.

«Η προσθήκη μιας πρέζας μαγειρικής σόδας στο νερό μαγειρέματος αυξάνει το pH και μπορεί να επιταχύνει το μαλάκωμα ορισμένων οσπρίων και λαχανικών», εξηγεί.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μεταβολή του pH μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση πιο έντονου πράσινου χρώματος σε ορισμένα λαχανικά κατά το μαγείρεμα.

Ωστόσο, ο χημικός μηχανικός υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν σημαίνουν πως η μαγειρική σόδα αποτελεί μια καθολική λύση για κάθε οικιακό πρόβλημα.

«Μέχρι εκεί. Πολλές από τις άλλες ιδιότητες που της αποδίδονται έχουν περισσότερο σχέση με τον μύθο παρά με την πραγματικότητα», προειδοποιεί.

Το λάθος που κάνουμε όταν ακολουθούμε συμβουλές από το διαδίκτυο

Ο Fernández εξηγεί επίσης γιατί ορισμένες σπιτικές συνταγές και πρακτικές εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι λειτουργούν.

Όπως αναφέρει, η λεγόμενη προκατάληψη επιβεβαίωσης μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να ερμηνεύουν ορισμένα αποτελέσματα ως αποδείξεις για κάτι που ήδη πίστευαν.

«Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ καλός στο να μας πείθει για πράγματα που ήδη θεωρούμε αληθινά», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι ένα κόλπο λειτουργεί απλώς και μόνο επειδή παρατήρησαν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν εξετάζουν τι θα είχε συμβεί αν είχαν πραγματοποιήσει ακριβώς την ίδια εργασία χωρίς να χρησιμοποιήσουν μαγειρική σόδα.

Γι’ αυτό, πριν εφαρμόσουμε οποιαδήποτε από τις πολυάριθμες συμβουλές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ειδικός προτείνει να θέτουμε ένα απλό ερώτημα:

«Ποια χημική ιδιότητα εξηγεί γιατί λειτουργεί αυτό;»

Για τον Fernández, αυτή είναι η βασική αρχή που επιτρέπει να ξεχωρίζουμε τις πραγματικές χρήσεις της μαγειρικής σόδας από τα υποτιθέμενα οφέλη που της αποδίδονται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.

Πηγή: www.elperiodico.com

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