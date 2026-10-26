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Μπισμπίκης: «Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη»

σ
clock 22:00 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σειρά vidcast της Εφημερίδας των Συντακτών μίλησε για την αγάπη.

«Πριν το θέατρο, ήμουν γκρουπιέρης σε ένα καζίνο. Αλλά, μέσα σε όλο αυτό ήμουν δυστυχισμένος, δεν ήμουν καθόλου καλά. Με μια αποχή ενός χρόνου από ουσίες και μπαίνοντας στο θέατρο, μπήκα πάλι σε έναν κόσμο που ξέφευγα από την πραγματικότητα» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξη ο Βασίλης Μπισμπίκης και πρόσθεσε:

«Δε ξέρω αν την έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας. Γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, μπορεί να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις. Υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου που έψαχνα την αγάπη, την αποδοχή, και δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως».


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A post shared by Η Εφημερίδα των Συντακτών (@efsyn_newspaper)

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