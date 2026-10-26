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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός: "Θα ξεκουραστώ χωρίς το Survivor, θα κάτσω στο σπίτι μου"

Λιανός
clock 16:00 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην εκπομπή Happy Day για το Survivor αλλά και τον χρόνο που ο ίδιος θέλει να περνά με την οικογένειά του.

«Θα ξεκουραστώ χωρίς το Survivor, θα κάτσω στο σπίτι μου. Αύριο το πρωί αν μου λέγανε να πάω Survivor, θα πήγαινα. Είναι μια δουλειά την οποία την αγαπάμε και έχει ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο με τη ζωή μας. Εγώ έχω περάσει εκεί κάτω σχεδόν δέκα χρόνια.

Είναι κάτι το οποίο θεωρώ αυτονόητο να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον τέτοιο μέσα στη ζωή μου. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν είχα άγχος για την επόμενη σεζόν, γιατί ήμουν από τους τυχερούς που κατάφερα και υπέγραψα ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Αυτό εύχομαι να μπορώ να το αποφασίσω εγώ (το πότε θα σταματήσω). Μου λείπει να πάω στο χωριό, να κάνω λίγο ψαροντούφεκο, να πιω κανένα τσιπουράκι. Αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

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