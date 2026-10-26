ΔΕΥ.26 Οκτ 2026 17:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Επιτροπή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για το έγκλημα της εξόντωσης στην Δυτική Όχθη

ΟΗΕ
clock 14:55 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Διεθνής επιτροπή έρευνας υπό την εντολή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη, ανάμεσά τους και το έγκλημα της «εξόντωσης», επιμένοντας παράλληλα στις κατηγορίες της γενοκτονίας στην Γάζα.

Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στην Δυτική Οχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, την φυλή και την εθνοτική καταγωγή».

Διαβάστε επίσης 

Κρίσιμη συνάντηση στην Τουρκία για τη νέα Λιβύη - Οι τρεις αποφάσεις και η οργή για τον Τραμπ

12χρονος «δίκασε» το ChatGPT στην Όπερα του Σίδνεϊ και κέρδισε το χρυσό!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισραηλ Οηε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis