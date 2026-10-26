Επιτροπή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για το έγκλημα της εξόντωσης στην Δυτική Όχθη

Διεθνής επιτροπή έρευνας υπό την εντολή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη, ανάμεσά τους και το έγκλημα της «εξόντωσης», επιμένοντας παράλληλα στις κατηγορίες της γενοκτονίας στην Γάζα.

Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στην Δυτική Οχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, την φυλή και την εθνοτική καταγωγή».

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