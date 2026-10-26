Κρήτη - λιομάζωμα: Εργάτες γης με το σταγονόμετρο - Σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί

Μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης, την ώρα που ξεκινά η φετινή ελαιοσυλλογή. Η κατάσταση, σύμφωνα με ανθρώπους του αγροτικού χώρου, είναι δυσκολότερη από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς το ενδιαφέρον για εργασία στα λιόφυτα είναι σχεδόν ανύπαρκτο σε τοπικό επίπεδο, ενώ ελάχιστες είναι μέχρι στιγμής και οι προθέσεις εργαζομένων από τη Βόρεια Ελλάδα να έρθουν στο νησί για το λιομάζωμα.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την εξεύρεση προσωπικού, αλλά και το κόστος της συγκομιδής, καθώς οι διαθέσιμοι εργάτες ζητούν υψηλά μεροκάματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι παραγωγοί καλούνται να εξασφαλίσουν επιπλέον διαμονή και φαγητό. Έτσι, η αγωνία μεγαλώνει για το πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν την παραγωγή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία κάθε ημέρα καθυστέρησης μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια.

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Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος τουΕργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βορριάς, περιέγραψε το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής ουσιαστική διέξοδος από την πλευρά της Πολιτείας.

Όπως ανέφερε, μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση εργαζομένων από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι έρχονται νόμιμα στην Ελλάδα και απασχολούνται κατά τη θερινή περίοδο στον τουρισμό, επιθυμώντας στη συνέχεια να παραμείνουν στη χώρα και να εργαστούν στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Βοργιάς, η ισχύς της βίζας τους δεν ανανεώνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους κατά τη χειμερινή περίοδο.

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Για το ζήτημα αυτό, μάλιστα, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σχετική ερώτηση στη Βουλή, με στόχο να εξεταστεί αν μπορεί να δοθεί λύση που θα καλύψει μέρος των αναγκών σε εργατικά χέρια στην Κρήτη.

Η έλλειψη, πάντως, είναι ήδη εμφανής στα χωριά του νησιού. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, Γιώργος Περογιαννάκης, ο οποίος ανέφερε ότι στην περιοχή δεν έχουν εμφανιστεί ούτε 15 εργάτες για την ελαιοσυλλογή.

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Όπως είπε, όσοι αναζητούν εργασία ζητούν ημερομίσθια από 60 έως 80 ευρώ, μαζί με σπίτι και φαγητό. Ο ίδιος έθεσε ερωτήματα για τη στάση των τοπικών βουλευτών και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι παραγωγοί χρειάζονται άμεσες λύσεις.

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Η κατάσταση είναι τέτοια, όπως περιέγραψε, που άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας σκέφτονται να μαζέψουν μόνοι τους λίγα τσουβάλια ελιές, ίσα για να εξασφαλίσουν το λάδι της χρονιάς και να το δώσουν στα παιδιά τους. «Θέλουμε νόμιμους εργαζόμενους, κοιτάμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του κ. Περογιαννάκη.

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Το πρόβλημα, δεν περιορίζεται στην ελαιοσυλλογή. Η έλλειψη προσωπικού πιέζει συνολικά τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες έως τις υπαίθριες αγροτικές εργασίες. Ωστόσο, αυτή την περίοδο το βάρος πέφτει στο λιομάζωμα, καθώς οι παραγωγοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο καρπός θα συλλεχθεί εγκαίρως, χωρίς να γνωρίζουν αν θα βρουν τα απαραίτητα χέρια.

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Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Τον Ιανουάριο του 2025, το ekriti.gr είχε καταγράψει τις ανησυχίες των παραγωγών για τον κίνδυνο να παραμείνουν μεγάλες ποσότητες ελαιοκάρπου αμάζευτες, καθώς η έλλειψη εργατών δυσκόλευε τη συγκομιδή σε πολλές περιοχές του νησιού.

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