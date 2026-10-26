Νίκος Αντωνακάκης: Ποιος θα πληρώσει πάλι το μάρμαρο για την καθίζηση στη σήραγγα Σελιναρίου;

Η καθίζηση στη σήραγγα Σελιναρίου που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη στην πορεία εκτέλεσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη/τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, αναφέρει το στέλεχος της ΝΔ Νίκος Αντωνακάκης.

Το έργο κινδυνεύει να καθυστερήσει για αρκετούς επιπλέον μήνες εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε μετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.



Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι αυτή η αιτία των καθιζήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η σήραγγα στο Σελινάρι παρουσίαζε καθιζήσεις εδώ και πολλούς μήνες. Και είχε από ότι λένε, πολλά προβλήματα εξ’ αυτής της αιτίας. Μάλιστα για την αντιμετώπισή των καθιζήσεων, είχε προταθεί η λύση της κατασκευής σήραγγας – πιλότου. Εδώ και μήνες…..



Θέμα πρώτο: Πού οφείλονται οι καθιζήσεις.



Προφανώς, δεν οφείλονται στις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, αφού προϋπήρχαν της κακοκαιρίας που έπληξε πρόσφατα την Κρήτη.



Θέμα δεύτερο: Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο.



Σύμφωνα με τη σύμβαση ΣΔΙΤ αν οι καθιζήσεις στη σήραγγα Σελιναρίου αποδοθούν στην κακοκαιρία (ζημιογόνο γεγονός από ανωτέρα βία) το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει από την τσέπη του για μία κακοτεχνία, που θα έχει βαφτιστεί «επίπτωση από φυσική καταστροφή».

Θέμα Τρίτο: Για τι κόστος πρόκειται. Περίπου 20.000 ευρώ ανά μέτρο κοστίζει ένα τούνελ και η συγκεκριμένη σήραγγα έχει μήκος 2.200 μέτρα.



Άρα, 20.000 x2.200 =44.000.000 ευρώ.



Είμαστε σε αναμονή των εκτιμήσεων των Επιτροπών διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών του αρμόδιου Υπουργείου, που θα πρέπει να μελετήσουν το φάκελο του έργου για να διαπιστώσουν πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι καθιζήσεις στο τούνελ του Σελιναρίου και αν όντως αυτές οφείλονται (ή όχι) στις πρόσφατες πλημμύρες.

Τέλος πια η κοροϊδία από όπου κι αν προέρχεται. Από τη μια να μπαίνουν δημοσιονομικοί κόφτες στις ζωτικές ανάγκες του πληθυσμού και από την άλλη να διπλοπληρώνονται παχυλά από την τσέπη του πολίτη, κατασκευαστικά εκτρώματα όπως αυτό που είδαμε στο τούνελ Σελιναρίου, και μάλιστα με την επίκληση της «φυσικής καταστροφής».



Και υπόψιν ότι, πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους με ότι αυτό συνεπάγεται.

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