Δασικές πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2026: Στα 6,41 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Στα 6,41 εκατ. ευρώ υπολογίζεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το ύψος των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για 164 ζημιές ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν κυρίως τη Δυτική Αττική (Πόρτο Γερμενό, Ψάθα κ.ά.) και άλλες περιοχές της Ελλάδας (Ρέθυμνο, Βοιωτία, Φωκίδα κ.ά.) τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026.

Από αυτές, 161 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 6,38 εκατ. ευρώ) και 3 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 26 χιλ. ευρώ). Η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας. Παράλληλα στη διαδραστική εφαρμογή Nat Cat Monitor στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είναι διαθέσιμες πληροφορίες τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν, όσο και για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα από το 2015 έως τον Αύγουστο του 2026.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Οι δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνουν ότι οι φυσικές καταστροφές αποτελούν μια διαρκή και αυξανόμενη πρόκληση. Στην Ελλάδα, μετά τις ακραίες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου, οι πυρκαγιές του καλοκαιριού ήρθαν να υπενθυμίσουν για ακόμη μία φορά την έκθεσή μας σε διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους και τις σημαντικές οικονομικές συνέπειες που μπορούν να προκαλέσουν.

Η ΕΑΕΕ καταγράφει συστηματικά τις ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας στοιχεία για τις οικονομικές τους επιπτώσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς στη χώρα μας εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κενό ασφαλιστικής προστασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος αποκατάστασης των ζημιών να επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους πληγέντες, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ΕΑΕΕ συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές».

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