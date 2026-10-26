ΔΕΥ.26 Οκτ 2026 15:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία: Απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος - Είχε καεί η στάνη του το προηγούμενο βράδυ

ΕΚΑΒ
clock 12:46 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πηνειάδα Τρικάλων, όπου ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, πατέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.



Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί διαφορετικό από το δικό του, στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι. Το προηγούμενο βράδυ είχε εκδηλωθεί φωτιά στη δική του εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να καούν και πρόβατα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, καθώς ζώα του κοπαδιού του είχαν προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό, ενώ φέρεται να υπήρχαν δυσκολίες σχετικά με την αποζημίωσή του. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα προβλήματα αυτά συνδέονται με τον θάνατό του.



Ο κτηνοτρόφος ζούσε στην Πηνειάδα με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του, ενώ όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως φιλήσυχο οικογενειάρχη.



Η σορός του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας και στη συνέχεια για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κτηνοτροφος Νεκρός Τρίκαλα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis