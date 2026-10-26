Παπαγεωργίου: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα περί αγωγής της Έλενας Χριστοπούλου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε στην αγωγή της Έλενας Χριστοπούλου. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη νομική κίνηση, ενώ τόνισε ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα… Μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι τα νόμιμα», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις τι, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη», απάντησε χαρακτηριστικά.

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