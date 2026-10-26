Αναρωτιέστε πότε κρυώνει ο σκύλος σας; Πως θα το καταλάβετε

Τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, δεν αντιδρούν όλοι οι σκύλοι με τον ίδιο τρόπο στο κρύο. Το τρίχωμά τους προσφέρει προστασία, όμως τα μικρόσωμα ζώα, όσα έχουν κοντό τρίχωμα, τα κουτάβια και οι ηλικιωμένοι σκύλοι είναι πιο ευαίσθητοι. Γι’ αυτό έχει σημασία να αναγνωρίζουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι ο τετράποδος φίλος μας χρειάζεται περισσότερη ζεστασιά.

Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι είναι το τρέμουλο. Ένας σκύλος που κρυώνει μπορεί επίσης να κουλουριάζεται, να μαζεύει την ουρά του, να περπατά πιο αργά, να σηκώνει τις πατούσες του από το έδαφος ή να προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι. Μπορεί ακόμη να κλαψουρίζει ή να δείχνει λιγότερο πρόθυμος για παιχνίδι και βόλτα. Ωστόσο, η αλλαγή στη συμπεριφορά δεν οφείλεται πάντα στο κρύο και, αν επιμένει, χρειάζεται αξιολόγηση από κτηνίατρο.Δεν υπάρχει μία θερμοκρασία που να είναι επικίνδυνη για όλους τους σκύλους.

Η αντοχή τους εξαρτάται από το μέγεθος, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας τους και το τρίχωμά τους. Οι σκύλοι με πυκνό υποτρίχωμα, όπως τα Χάσκι, αντέχουν συνήθως περισσότερο στο κρύο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζονται προστασία. Ο δυνατός αέρας και το βρεγμένο τρίχωμα αυξάνουν, επίσης, την απώλεια θερμότητας.

Όταν κάνει κρύο, προτιμάμε μικρότερες βόλτες και επιστρέφουμε αν ο σκύλος δείξει δυσφορία. Ένα κατάλληλο ρούχο μπορεί να βοηθήσει τα πιο ευαίσθητα ζώα, ενώ μετά τη βόλτα χρειάζεται να στεγνώνουμε καλά το τρίχωμα και τις πατούσες τους. Στο σπίτι, φροντίζουμε να έχουν ένα ζεστό, στεγνό σημείο για να ξεκουραστούν.

Έντονο τρέμουλο, μεγάλη αδυναμία, σύγχυση ή δυσκολία στο περπάτημα μπορεί να υποδηλώνουν υποθερμία και απαιτούν άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

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