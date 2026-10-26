Χιλιάδες ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να χάσουν ένσημα πριν από το 2002 – Πώς θα τα αναζητήσουν

Χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της συνταξιοδότησης, αντιμετωπίζουν μια δυσάρεστη έκπληξη όταν διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τα ένσημα πριν απ’ το 2002.

Τα ένσημα πριν απ’ το 2002 δεν εμφανίζονται πουθενά αφού μέχρι και το 2001 δεν είχαν μηχανογραφηθεί. Κρατούνταν χειρόγραφα και πολλές φορές δεν καταχωρήθηκαν σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σήμερα να μην εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καρτέλα του ασφαλισμένου.

Τα ένσημα

Η έλλειψη ενσήμων μπορεί να επηρεάσει τόσο το δικαίωμα συνταξιοδότησης όσο και το ποσό της σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να ελέγχουν εγκαίρως το ασφαλιστικό τους ιστορικό και να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά.

Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Μέσω της πλατφόρμας οι ασφαλισμένοι μπορούν να δουν τόσο το «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» όσο και το «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης».

Στις συγκεκριμένες εφαρμογές εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας, οι μήνες ασφάλισης, οι εργοδότες και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταχωρηθεί. Έτσι, ο ασφαλισμένος μπορεί εύκολα να εντοπίσει περιόδους που λείπουν ή εμφανίζονται ελλιπείς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα χρόνια πριν από το 2002, καθώς αρκετά στοιχεία εκείνης της περιόδου δεν έχουν περαστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αν ο ασφαλισμένος διαπιστώσει ότι δεν εμφανίζεται μέρος του χρόνου εργασίας του, πρέπει να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία μέσα από τον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης». Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χρόνος ασφάλισης υπάρχει ήδη καταχωρημένος στην ΗΔΙΚΑ, αλλά δεν εμφανίζεται άμεσα στις βασικές καρτέλες. Αν τα ένσημα εντοπιστούν εκεί, θεωρούνται ανακεφαλαιωμένα και δεν απαιτείται πρόσθετη διαδικασία.

Όταν όμως ο χρόνος δεν προκύπτει ούτε από τα ηλεκτρονικά αρχεία, τότε ο ασφαλισμένος πρέπει να προχωρήσει σε αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του ΕΦΚΑ και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εφόσον το βιβλιάριο δεν υπάρχει πλέον.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία εξετάζει τα στοιχεία και διαβιβάζει το αίτημα στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης, ώστε να γίνει έρευνα στα αρχεία. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ασφαλισμένο.

Ποια δικαιολογητικά βοηθούν

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο ασφαλισμένος. Όσο περισσότερα έγγραφα προσκομιστούν, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αναγνωριστεί ο χαμένος χρόνος ασφάλισης.

Χρήσιμα θεωρούνται:

παλιά ασφαλιστικά βιβλιάρια,

προηγούμενα ή επόμενα βιβλιάρια από εκείνο που χάθηκε,

βιβλιάρια υγείας,

συμβάσεις εργασίας,

βεβαιώσεις εργοδοτών,

εκκαθαριστικά μισθοδοσίας,

φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εργασία.

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