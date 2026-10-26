Πού βρίσκεται ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο – Η ανατροπή με το παγκόσμιο ρεκόρ (βίντεο)

Στη Νέα Ζηλανδία βρίσκεται ο δρόμος που αναγνωρίζεται από τα Ρεκόρ Guinness ως ο πιο απότομος στον κόσμο. Η Baldwin Street, στην πόλη Ντουνεντίν, έχει κλίση 34,8%, ενώ η διεκδίκηση του τίτλου από έναν δρόμο στην Ουαλία εξελίχθηκε σε μια πολυετή διαμάχη για τον τρόπο μέτρησης της κλίσης.

Μια ανάβαση 350 μέτρων με μεγάλη κλίση

Η Baldwin Street έχει μήκος περίπου 350 μέτρα και υψομετρική διαφορά 70 μέτρων. Στο πιο απότομο σημείο της, η κλίση φτάνει περίπου το 35%, που σημαίνει ότι το έδαφος ανεβαίνει ένα μέτρο για κάθε 2,9 μέτρα οριζόντιας απόστασης. Για τους περισσότερους επισκέπτες, η ανάβαση διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Το οδόστρωμα είναι κατασκευασμένο από πλάκες σκυροδέματος, καθώς η μεγάλη κλίση του ανώτερου τμήματος θεωρείται ακατάλληλη για άσφαλτο, η οποία θα μπορούσε να παραμορφωθεί και να μετακινηθεί τις ζεστές ημέρες.

Η διαμάχη με τον δρόμο της Ουαλίας

Η Baldwin Street αναγνωρίστηκε ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο από τα Guinness το 1987, έπειτα από εκστρατεία δύο ετών που είχε ξεκινήσει ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Jim Mora. Τότε, ξεπέρασε δύο δρόμους στο Σαν Φρανσίσκο που διεκδικούσαν τον ίδιο τίτλο.

Ωστόσο, στις 16 Ιουλίου 2019, έχασε το ρεκόρ από την Ffordd Pen Llech, στην Ουαλία. Η κλίση του συγκεκριμένου δρόμου καταγράφηκε στο 37,45% στην εσωτερική πλευρά μιας καμπύλης, έναντι 35% που αποδιδόταν στην Baldwin Street. Τότε, ο δήμαρχος του Ντουνεντίν, Dave Cull, είχε δηλώσει ότι το δημοτικό συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει την αλλαγή των πινακίδων, ώστε να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πιο απότομο δρόμο του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Πώς επέστρεψε το ρεκόρ στη Νέα Ζηλανδία

Η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Κάτοικοι της περιοχής, με επικεφαλής τον τοπογράφο Toby Stoff, υπέβαλαν έφεση, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο είχε υπολογιστεί η κλίση του δρόμου. Στις 8 Απριλίου 2020, έπειτα από εκτενή εξέταση, τα Guinness αποφάσισαν ότι η μέτρηση έπρεπε να γίνεται κατά μήκος της κεντρικής γραμμής του δρόμου και όχι στην εσωτερική πλευρά μιας καμπύλης. Με τη νέα μέθοδο, η κλίση της Ffordd Pen Llech υπολογίστηκε στο 28,6%, ενώ της Baldwin Street στο 34,8%.

Έτσι, ο τίτλος του πιο απότομου δρόμου στον κόσμο επέστρεψε στη Baldwin Street, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα του Ντουνεντίν.

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