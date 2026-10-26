Η συγκινητική ιστορία του μικρού Στέφανου – Από τη μάχη για τη ζωή του, σημαιοφόρος στην παρέλαση

Κάποιες ιστορίες ξεκινούν μέσα στο σκοτάδι, αλλά βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Και η ιστορία του Στέφανου από τη Λάρισα είναι μία από αυτές με το αγόρι που κάποτε σώθηκε από τη φωτιά στο σπίτι του, πλέον, 10 χρόνια αργότερα να πρωταγωνιστεί στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Πριν από δέκα χρόνια, ένα αγοράκι μόλις τεσσάρων ετών πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, μετά από μια καταστροφική φωτιά που είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα, το ίδιο παιδί, έφηβος πια, ετοιμάζεται να κρατήσει στα χέρια του την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Γιάννουλη Λάρισας.

Και δίπλα του θα βρίσκεται η μαμά του. Η γυναίκα που έζησε τον μεγαλύτερο φόβο που μπορεί να νιώσει ένας γονιός, αλλά δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να παλεύει για το παιδί της.

Η νύχτα που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους

Ήταν 23 Νοεμβρίου 2016, όταν μια φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας.

Η οικογένεια του Στέφανου περνούσε τότε πολύ δύσκολες στιγμές. Τα οικονομικά προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα, που στο σπίτι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Για να έχουν λίγο φως, χρησιμοποιούσαν ένα κερί. Εκείνο το βράδυ, το κερί προκάλεσε τη φωτιά.

Ο μικρός Στέφανος βρισκόταν στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται στο δωμάτιο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ζωή του βρέθηκε σε κίνδυνο.

Τότε, μέσα στον καπνό και τη φωτιά, μπήκε ένας άνθρωπος που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία αυτής της οικογένειας. Ήταν ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς.

Χωρίς να διστάσει, μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, απελευθέρωσε το παιδί από το καροτσάκι και το πήρε στην αγκαλιά του. Κατάφερε να το βγάλει έξω, παρότι ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα.

Ο Στέφανος είχε σωθεί από τις φλόγες. Όμως ο αγώνας του μόλις άρχιζε. Χρόνια στα νοσοκομεία, χειρουργεία και μια μαμά που δεν λύγισε

Το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ακολούθησαν δύσκολες ημέρες, γεμάτες αγωνία. Και στη συνέχεια, χρόνια με χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες και προσπάθεια αποκατάστασης.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, η μητέρα του, Δήμητρα, ήταν εκεί. Δίπλα στο κρεβάτι του, στις εξετάσεις, στα χειρουργεία, στις μικρές και μεγάλες μάχες της καθημερινότητας. Μια μητέρα που, παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να προσπαθεί για να δώσει στο παιδί της όσα χρειαζόταν.

Και ο Στέφανος, μέρα με τη μέρα, συνέχισε να μεγαλώνει.

«Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλω τη ζωή του γιου μου»

Τον περασμένο Μάιο, η μητέρα του Στέφανου είχε συγκινήσει ξανά τη Λάρισα, όταν θέλησε να πει δημόσια ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον πυροσβέστη που έσωσε τον γιο της. «Σε αυτόν τον άνθρωπο, οφείλω τη ζωή του γιου μου», είχε γράψει για τον Ηλία Αρβυθά.

Image

Δέκα χρόνια μετά, η οικογένεια δεν έχει ξεχάσει εκείνον που μπήκε στις φλόγες και βγήκε κρατώντας στην αγκαλιά του ένα παιδί. Οι δυο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν επαφή, κρατώντας ζωντανό έναν δεσμό που γεννήθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

«Ο Στέφανος θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ»

Αυτή τη φορά, όμως, η μητέρα του Στέφανου είχε να μοιραστεί μια χαρούμενη είδηση.

Με ένα μήνυμα στο onlarissa.gr, ενημέρωσε ότι ο γιος της, που φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, θα είναι σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς», έγραψε.

Και στη συνέχεια αποκάλυψε τη μεγάλη τους χαρά: «Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ». Λίγες λέξεις, που όμως κουβαλούν δέκα ολόκληρα χρόνια ζωής.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Στέφανος θα σταθεί στην παρέλαση της Γιάννουλης κρατώντας τη γαλανόλευκη. Δίπλα του θα περπατά η μητέρα του.

Ίσως εκείνη τη στιγμή να θυμηθεί το μικρό αγόρι που κάποτε περίμενε να δει να βγαίνει ζωντανό από ένα φλεγόμενο σπίτι. Ίσως να περάσουν από το μυαλό της οι νύχτες στα νοσοκομεία, οι φόβοι, τα χειρουργεία και όλες εκείνες οι ημέρες που χρειάστηκε να βρει δύναμη ακόμη κι όταν ένιωθε πως δεν είχε άλλη. Αυτή τη φορά, όμως, θα είναι μια μέρα χαράς.

Γιατί το παιδί που κάποτε ένας πυροσβέστης κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του για να το προστατεύσει από τις φλόγες, θα κρατά τώρα στα δικά του χέρια την ελληνική σημαία.

Και η μαμά του θα είναι ακριβώς εκεί που ήταν πάντα: δίπλα του. Μια παρέλαση που για τους περισσότερους θα κρατήσει λίγα λεπτά. Για τον Στέφανο και τη μητέρα του, όμως, θα χωρά μέσα της δέκα χρόνια αγώνα, αγάπης και ελπίδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Πως θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου

Κρήτη - ΟΣΔΕ: Μετρημένοι στα δάχτυλα οι αγρότες που αναμένεται να πληρωθούν τον Οκτώβριο