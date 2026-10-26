Βενιζέλειο: Δουλεύουν υπερωρίες αλλά περιμένουν να μάθουν πότε θα πληρωθούν

Στον αέρα παραμένει η πληρωμή των πρόσθετων αποδοχών του Σεπτεμβρίου για τους εργαζόμενους του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η καταβολή των χρημάτων για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα μετατίθεται για τον Νοέμβριο και εξαρτάται από την έγκαιρη χορήγηση της απαραίτητης επιχορήγησης.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, θυμίζοντας αντίστοιχες περικοπές που είχαν σημειωθεί και το 2025, λόγω ανεπαρκών πιστώσεων.

Με αφορμή και την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο, ζητούν την πλήρη και έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων τους, επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

Απλήρωτες οι πρόσθετες αποδοχές του Σεπτεμβρίου

Για ακόμη μία φορά, οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Οι πρόσθετες αποδοχές του Σεπτεμβρίου 2026, που αφορούν υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα, δεν θα καταβληθούν στην προγραμματισμένη ημερομηνία. Η πληρωμή τους μέσα στον Νοέμβριο εξαρτάται από το αν θα χορηγηθεί εγκαίρως η αναγκαία επιχορήγηση. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι καλούνται να περιμένουν, χωρίς να γνωρίζουν αν θα πληρωθούν στο σύνολό τους για εργασία που έχουν ήδη προσφέρει.

Το είχαμε καταγγείλει και τον Οκτώβριο του 2025, όταν και τότε οι περικοπές στις πρόσθετες αποδοχές έφταναν περίπου το 50%, λόγω ανεπαρκών πιστώσεων. Έναν χρόνο μετά, το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται. Η ίδια αβεβαιότητα, η ίδια δικαιολογία της έλλειψης πιστώσεων, η ίδια μεταφορά του κόστους στους εργαζόμενους.

Οι υπερωρίες, τα νυχτερινά και τα εξαιρέσιμα δεν είναι χάρη. Είναι δεδουλευμένα!

Οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουμε από χόμπι. Εργαζόμαστε για να ζήσουμε, να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Έχουμε ενοίκια και δάνεια, λογαριασμούς, οικογενειακές ανάγκες και έξοδα που δεν περιμένουν πότε θα εγκριθεί μια επιχορήγηση. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να προγραμματίσει τη ζωή του όταν δεν γνωρίζει πότε και πόσα χρήματα θα πληρωθεί για την εργασία που έχει ήδη προσφέρει; Πώς θα ανταποκριθεί στις καθημερινές και οικογενειακές του υποχρεώσεις, όταν ένα μέρος του εισοδήματός του παραμένει αβέβαιο;

Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου. Δεν μπορεί να καλούνται να καλύπτουν τα κενά με πρόσθετη εργασία και στη συνέχεια να επωμίζονται τις συνέπειες της ανεπάρκειας των πιστώσεων. Η εργασία έχει ήδη προσφερθεί. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται. Γιατί να αναστέλλεται η πληρωμή των δεδουλευμένων;

Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι χρειάζονται λύσεις, όχι εξαγγελίες.

Η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Βενιζέλειο πραγματοποιείται σε ένα νοσοκομείο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένες ανάγκες και προβλήματα υποδομών. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται άλλη μία επικοινωνιακή παρουσίαση, αλλά συγκεκριμένες λύσεις: επαρκή κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη, έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων τους. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από τους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται καθημερινά στις αυξημένες ανάγκες ενός δημόσιου νοσοκομείου, αλλά η πολιτεία να μην εξασφαλίζει εγκαίρως ούτε τα χρήματα για την αμοιβή της πρόσθετης εργασίας τους.

Δεν ζητάμε χάρη. Δεν ζητάμε να μας πληρώσουν όταν περισσέψουν χρήματα. Απαιτούμε να πληρωνόμαστε ολόκληρα και στην ώρα τους για όσα έχουμε ήδη δουλέψει!

Απαιτούμε την άμεση και πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων του Σεπτεμβρίου, την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων κρατικών πιστώσεων ώστε να σταματήσει η επανάληψη του ίδιου προβλήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση όλων των τμημάτων, καθώς και αξιοπρεπείς μισθούς και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου δεν μπορούν να ζουν με υποσχέσεις, αβεβαιότητα και πληρωμές υπό προϋποθέσεις. Δεν μπορεί κάθε φορά να αναρωτιούνται αν θα λάβουν όσα δικαιούνται και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η μισθοδοσία δεν είναι ζήτημα τύχης. Τα δεδουλευμένα δεν είναι υπόσχεση. Είναι δικαίωμα!

Το ΕΣΥ δεν μπορεί να λειτουργεί με φθηνή εργασία και ακριβές εξαγγελίες.

Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό – όχι εμπόρευμα.

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