ΕΛ.Α.Σ. Ηρακλείου: Κάλεσμα σε πρώτη συνάντηση γνωριμίας μελών και φίλων

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μελών και φίλων της ΕΛ.Α.Σ. στο Ηράκλειο προγραμματίζεται για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με στόχο την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα και των θέσεών του για την πολιτική αλλαγή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Με αφορμή την εκδήλωση, η ΕΛ.Α.Σ. Ηρακλείου απευθύνει κάλεσμα στα μέλη και τους φίλους της.

Η ανακοίνωση:

«Η ΕΛ.Α.Σ Ηρακλείου καλεί στην πρώτη γνωριμία μελών και φίλων την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 20.00 στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) για να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που μαυρίζουν τις μέρες μας και ένα μεγάλο ΝΑΙ στη δύναμη της συμμετοχής για τη μεγάλη Αλλαγή που έρχεται.

Μαζί μας θα είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Κώστας Καρπουχτσής.

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Ένας νέος πολιτικός φορέας γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να εκφράσει τη θέλησή της για Αλλαγή Πολιτικής. Για να αλλάξει μια καθημερινότητα που ψαλιδίζει τα όνειρα των νέων, για να δώσει ώθηση στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με ισονομία και δικαιοσύνη.

Γεννήθηκε από την ανάγκη του προοδευτικού χώρου να υπερβεί τους διαχωρισμούς και τις παλιές συνήθειες και να δημιουργηθεί μια πλατιά δυναμική Προοδευτικής Αλλαγής. Είναι στο χέρι μας!»

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