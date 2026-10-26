Στη Λότζια ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης & Διακυβέρνησης Δεδομένων

Τον Ειδικό Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης & Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Βασίλη Καρκατζούνη υποδέχθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη.

Αλέξης Καλοκαιρινός και Τάσος Τσατσάκης αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου διαχρονικά επενδύει στην τεχνολογία, στις συνέργειες, τα αποτελέσματα και τα οφέλη που καταγράφονται τόσο για τους πολίτες όσο και για το προσωπικό του Δήμου. Μίλησαν για τα νέα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου που παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για 135 υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία πολιτών σε γκισέ του Δήμου, το πρόγραμμα Smart Cities, την επιλογή του Δήμου, μαζί με τους Δήμους Αθηναίων, Τρικαίων και Χαλκίδας στο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης με AI κρίσιμων αναγκών πολιτικής προστασίας, την εγγραφή του Δήμου στην πλατφόρμα των Open Data, το πρόγραμμα Easy Pay, το Κέντρο Εκπαίδευσης που έχει δημιουργήσει ο Δήμος για το προσωπικό και τους Δημότες, κ.α..

Από την πλευρά του ο Ειδικός Γραμματέας Βασίλης Καρκατζούνης αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αναπτύξει συνεργασίες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Open Data με τοπικούς φορείς, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Παράλληλα, παρουσίασε τις δράσεις του Υπουργείου και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των συνεργειών, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να τονίζει ότι ο Δήμος είναι ανοικτός στην ανάπτυξη κάθε συνεργασίας που μπορεί να αναβαθμίσει και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών, την καθημερινότητα του προσωπικού και παράλληλα να εξοικονομεί πόρους του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Νίκος Βασιλάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ηρακλείου Σπύρος Δοκιανάκης.

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