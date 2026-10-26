Ζουγανέλης για Παπακωνσταντίνου: «Έχει ΧΑΠ, δυσκολευόταν – Εύχομαι να επανέλθει πολύ δυνατά»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε στην εκπομπή «For You» και αναφέρθηκε στον καλό του φίλο, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αποκάλυψε πως ο αγαπημένος τραγουδιστής πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

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