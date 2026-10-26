Βόλος: Νέος προπονητής ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο

Η ήττα του Βόλου από τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό (1-0), αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Κώστα Μπράτσου στο πάγκο της θεσσαλικής ομάδας. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ελληνα προπονητή και σήμερα την πρόσληψη του Ισπανού κόουτς, Χουάν Κάρλος Γαρίδο, με τον Αριέλ Ιμπαγάσα να βρίσκεται στο τεχνικό του επιτελείο ως βοηθός. Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Βόλος ΕLABET ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Juan Carlos Garrido. Ο Juan Carlos Garrido είναι γεννημένος στη Βαλένθια στις 29 Μαρτίου 1969, έχει διατελέσει προπονητής Βιγιαρεάλ από το Ιανουάριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012 οδηγώντας τον ισπανικό σύλλογο σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες με σημαντικότερη την παρουσία του στα ημιτελικά του Europa League το 2011.



Επόμενοι προπονητικοί του σταθμοί ήταν η Κλαμπ Μπριζ και η Μπέτις, για να ακολουθήσουν μεταξύ άλλων η Αλ Αχλί της Αιγύπτου, η Αλ Ετιφάκ (Σαουδική Αραβία), η Ράτζα Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) με την οποία κατέκτησε το κύπελλο, η Αλ Αϊν (ΗΑΕ), η Καστεγιόν (Ισπανία), η Αλ Ιτιχάντ, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η MC Oran (Αλγερία). Βοηθός του Juan Carlos Garrido αναλαμβάνει ο Ariel Ibagaza ενώ τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων αναλαμβάνει ο Javier Oliva. Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τους Juan Carlos Garrido, Ariel Ibagaza και Javier Oliva στην οικογένεια της.»

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