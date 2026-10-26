1ο Τοπικό Φόρουμ στις Μοίρες - Η κοινωνική ένταξη στο επίκεντρο του τοπικού διαλόγου

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Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτηςκαι το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Φαιστού, συνδιοργανώνουν το 1ο Τοπικό Φόρουμ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:30, στο Πολύκεντρο Μοιρών Δήμου Φαιστού (προσέλευση 09:30–10:00).

Το Φόρουμ εγκαινιάζει έναν κύκλο τοπικών συναντήσεων και συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης που αναπτύσσει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και της δικτύωσης των τοπικών φορέων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμμετοχική διερεύνηση των τοπικών κοινωνικών αναγκών, των συνθηκών αποστέρησης και των παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η αναζήτηση συντονισμένων παρεμβάσεων που συνδέουν την κοινωνική συνοχή με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς τοπική ανάπτυξη.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κρίσιμα πεδία, όπως η απασχόληση, η υγεία, η κοινωνική προστασία, η στέγαση, η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνικά δικαιώματα, ιδιαίτερα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην κινητοποίηση τοπικών πόρων και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προτάσεων, το Φόρουμ φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη κοινών προβληματισμών, στην αναγνώριση πεδίων συνεργασίας και στη διερεύνηση δυνατοτήτων για τον μελλοντικό σχεδιασμό συντονισμένων και βιώσιμων κοινωνικών παρεμβάσεων, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών υπηρεσιών, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Κ.Αλ.Ο., συλλογικοτήτων, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Για την καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/bwAbP4xKZMyJXzzn9

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης:

https://socialobservatory.crete.gov.gr/

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 10.00: Προσέλευση - Εγγραφές

10:00 – 10.30: Χαιρετισμοί

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας, κ. Μακάριος.

Στέλιος Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης.

Κωνσταντίνος Μανιουδάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού Δήμου Φαιστού.

Βασιλεία Αρμουτάκη-Ροδουσάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Φαιστού.

1ο Μέρος: 10:30 -12:00 | Χαρτογραφώντας τις τοπικές ανάγκες και τα δίκτυα κοινωνικής ένταξης

Συντονισμός: Στέλιος Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης

10.30-10.50: «Ανισότητα και Αποστέρηση στην Κρήτη: Περιφερειακές και Διαγενεακές Διαστάσεις»

Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειου Πανεπιστημίου. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την επιστημονική υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης (Παρατηρητήριο).

10.50-11.10: «Τοπική ανάπτυξη και κοινωνία των πολιτών: Η συμβολή των τοπικών οργανώσεων στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας»

Ιωάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ). Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης του Παρατηρητηρίου.

11.10-11.30: «Δομές κοινωνικής φροντίδας στη Μεσαρά: Ωφελούμενοι και κάλυψη αναγκών στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας»

Άγγελος Λουκάκης, Εντεταλμένος Διδάσκων του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος του ΕΚΑΕΚΕ. Επιστημονικός Συνεργάτης του Παρατηρητηρίου.

11.30-12.00: Συζήτηση

2ο Μέρος 12:00- 14:00: Συμμετοχική διερεύνηση τοπικών αναγκών: Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών

Συντονισμός:

Ιωάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας & Δ/ντής ΕΚΑΕΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικά Υπεύθυνος Ομάδας Υποστήριξης του Παρατηρητηρίου.

Χαρά Κόκκινου, Υπ. Διδάκτορας & Μέλος ΕΚΑΕΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονική Συνεργάτιδα Ομάδας Υποστήριξης του Παρατηρητηρίου.

14:00 – 14.30: Ελαφρύ γεύμα - Δικτύωση

3ο Μέρος: 14:30 – 16.00 Στρογγυλή Τράπεζα | Προς έναν κοινό σχεδιασμό: Συνέργειες και προτεραιότητες κοινωνικής ένταξης

Συντονισμός: Κατερίνα Βλασάκη, Προϊσταμένη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης.

Μέλη της στρογγυλής τράπεζας:

Στέλιος Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης.

Θεοδώρα Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς και Επιχειρηματικότητας.

Κωνσταντίνος Μανιουδάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού Δήμου Φαιστού.

Βασιλεία Αρμουτάκη-Ροδουσάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Φαιστού.

Μαρία Σέγκου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Υγείας Δήμου Γόρτυνας.

Αντώνης Παπαδεράκης, Συντονιστής Περιφερειακού Φόρουμ Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) και Κοινωνικής Καινοτομίας.

Βαλάντης Ξυδιανός, Αν. Προϊστάμενος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

Ρίτσα Μυκωνιάτη, Υπεύθυνη Τοπικής Στρατηγικής με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) Αλιείας Κρήτης, Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

16:00 - 16:30: Σύνθεση προτάσεων - Κλείσιμο

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