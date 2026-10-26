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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έκρυβε σχεδόν 3 κιλά χασίς στο σπίτι του – Χειροπέδες σε 35χρονο από τη Δίωξη (εικόνα)

περιπολικό
clock 15:46 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από σήμερα το πρωί (26.10.2026) ένας 35χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών (Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου) αξιοποίησαν κατάλληλες πληροφορίες και έστησαν επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όπου και ακινητοποίησαν τον 35χρονο.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον ίδιο, αλλά και σε ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 2.706,03 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• Μικροποσότητα κοκαΐνης

• Μία ζυγαριά ακριβείας

• Το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα

• Ένα κινητό τηλέφωνο

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Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του συλληφθέντος.

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