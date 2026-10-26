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Κρήτη - Μεταναστευτικό: Διάσωση 45 αλλοδαπών στην Ιεράπετρα

λιμενικο
clock 16:25 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 45 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

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