Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μέχρι και 31.10.2026 θα λειτουργήσει, με το θερινό ωράριο, ΔΕ – ΚΥ 08.00 – 20.00 & ΤΕ 13.00 – 20.00.

Από 01.11.2026 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, το οποίο είναι το ακόλουθο:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 08.30 π.μ. – 15.30 μ.μ.



Τετάρτη: 10.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.

1. Η προσέλευση των επισκεπτών θα επιτρέπεται έως και είκοσι (20΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.



2. Tην πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου η είσοδος είναι ελεύθερη.



2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό 25 & 26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου και 25 Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.



3. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του.



4. Η περιοδική έκθεση «Στη μέση του κόσμου: Η Κρήτη στην ευρωπαϊκή χαρτογραφία από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Αναπαραστάσεις και ταυτότητες» από 01.11.2026 και έως 10.01.2027 θα λειτουργεί με το παρακάτω ωράριο:



Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 08.30 π.μ. – 15.00 μ.μ.



Τετάρτη: 10.00 π.μ. – 16.30 μ.μ.

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